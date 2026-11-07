मोकामा में लापता पत्नी का नदी में मिला कंकाल, पति ने रची थी भागने की झूठी कहानी; पास्टर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, मोकामा। एक विवाहिता की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को नदी में नदी फेंकने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।पुलिस ने महिला का नदी से नरकंकाल बरामद कर घटना में शामिल एक पास्टर समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित समेत मृतिका के ससुराल के सभी लोग फरार हो गए हैं।

घोसवरी थानाध्यक्ष दीपक कुमार मणि ने बताया कि गोसाईं गांव निवासी चंदन यादव की पत्नी सीमा कुमारी का शव तारतर गांव के निकट नदी से बरामद हुआ है।शव पूरी कंकाल में तब्दील हो गया था। हत्यारोपित के चाचा और चाची की निशानदेही पर सीमा कुमारी का नरकंकाल बरामद किया गया।

पत्नी की घर से भागने की शिकायत थानाध्यक्ष ने बताया कि सीमा कुमारी के पति चंदन यादव ने 28 अक्टूबर को अपनी पत्नी पर छह लाख रुपए कैश, आभूषण और मोबाइल फोन लेकर घर से फरार होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की तो मृतिका की मां ने अपनी बेटी की दहेज के लिए हत्या की आशंका जताई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नए सिरे से गहराई से जांच तेज कर दी।दूसरी ओर सीमा कुमारी के ससुराल के सभी स्वजन घर से फरार हो गए,जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। मृतिका का नरकंकाल बरामद थानाध्यक्ष दीपक कुमार मणि के अनुसार,चंदन कुमार के चाचा और उसकी चाची से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सीमा कुमारी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। हिरासत में लिए गए चाचा और चाची की निशानदेही पर मृतिका का नरकंकाल भी बरामद कर लिया गया।

थानाध्यक्ष ने बताया कि सीमा कुमारी के ससुराल के सभी सदस्यों ने ईसाई धर्म अपनाया रखा है। जिस मोबाइल फोन के साथ सीमा कुमारी के भागने का आरोप लगाया गया था,उसी मोबाइल और सिम से नालंदा जिले के नगरनौसा के एक पास्टर से बात हो रही थी।