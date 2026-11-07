जीविका दीदियों के लिए बिहार सरकार का मेगा प्लान: बकरी शेड, पुस्तकालय और हर ब्लॉक में मार्ट; ₹20000 की मदद भी

संवाद सूत्र, बगहा। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार नई पहल करने जा रही है।

इसके तहत प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण हाट और हर प्रखंड में जीविका मार्ट की स्थापना की जाएगी। साथ ही बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बकरी शेड, सामुदायिक गतिविधियों के संचालन के लिए जीविका भवन तथा ग्रामीणों में अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी।

उक्त बातें शुक्रवार को बगहा दो प्रखंड की बिनवलिया बोदसर पंचायत के नारायणगढ़ गांव में आयोजित जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहीं। सत्याग्रह संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत जागृति जीविका महिला ग्राम संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने जीविका दीदियों से सीधा संवाद किया और उनके कार्यों तथा अनुभवों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने के लिए बाजार, आधारभूत संरचना और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि ग्रामीण हाट के माध्यम से जीविका दीदियों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर बाजार मिलेगा। वहीं, प्रखंड स्तर पर स्थापित होने वाले जीविका मार्ट में पारंपरिक खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प, वस्त्र और स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन की सुविधा होगी।

इससे महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की पहचान बनाने और व्यापक बाजार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। उन्होंने व्यवसाय में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पात्र जीविका दीदियों को एमएमआरवाई के तहत 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता देने की पहल की भी जानकारी दी।