जीविका दीदी की बेटी ने BHU से मुजफ्फरपुर कोर्ट तक गाड़े सफलता के झंडे, जज बनकर रोशन किया वैशाली का नाम

रमेश प्रसाद सिंह, चेहराकलां (वैशाली)। प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके करहटिया बुजुर्ग पंचायत के करहटिया बुजुर्ग गांव निवासी प्रियंका कुमारी ने अपने संघर्ष के दम पर जज बनकर इलाके का नाम रोशन किया है। वह न्यायिक सेवा में पूरी निष्ठा के साथ जुटी हुई हैं।

उनके पिता योगेंद्र साह एक छोटे कपड़ा व्यवसायी होने के साथ-साथ कृषक भी हैं, जबकि उनकी मां अनीता देवी गृहिणी होने के साथ-साथ 'जीविका' से भी जुड़ी हैं। माता-पिता के अनुसार, प्रियंका की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने वर्ष 2008 में राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, बखरीदौआ से मैट्रिक की परीक्षा पास की। BHU से किया लॉ वैशाली नवोदय विद्यालय से इंटर करने के बाद उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी से लॉ में स्नातक किया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 2020 में एलएलएम की डिग्री हासिल की और अपनी मेहनत के दम पर जज बनीं।

न्यायिक सेवा में जज के रूप में उन्होंने अपना पहला योगदान समस्तीपुर में दिया। वर्तमान में वह मुजफ्फरपुर न्यायालय में जज के पद पर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। बचपन से ही मेधावी और मेहनती प्रियंका अपने गांव की पहली बेटी हैं, जिन्हें जज बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।