Bihar Land News: सीएससी सेंटर में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और ई-मापी की मिलेगी सुविधा

संवाद सूत्र, जोकीहाट (अररिया)। जोकीहाट में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का बुधवार को जिला प्रबंधक सीएससी रविंद्र कुमार एवं अंचल अधिकारी नजमुल हसन ने विधिवत उद्घाटन किया, जबकि संचालन जोकीहाट सीएससी संचालक साकिब उर्फ जुगनू ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सीओ ने कहा कि सीएससी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब जोकीहाट प्रखंड के नागरिक को अंचल कार्यालय में सीएससी के प्रशिक्षित वीएलई ऑनलाइन राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आमजनों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भू-लगान भुगतान, ई-मापी समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त सभी सेवाएं नियत शुल्क पर उपलब्ध होंगे।