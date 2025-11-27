Bihar Land News: सीएससी सेंटर में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और ई-मापी की मिलेगी सुविधा
अररिया के जोकीहाट में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का उद्घाटन किया गया। यह सेंटर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। नागरिकों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भू-लगान भुगतान जैसी ऑनलाइन राजस्व सेवाएं मिलेंगी। अंचल अधिकारी ने कहा कि यह केंद्र सरकारी सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में कई अधिकारी उपस्थित थे।
संवाद सूत्र, जोकीहाट (अररिया)। जोकीहाट में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का बुधवार को जिला प्रबंधक सीएससी रविंद्र कुमार एवं अंचल अधिकारी नजमुल हसन ने विधिवत उद्घाटन किया, जबकि संचालन जोकीहाट सीएससी संचालक साकिब उर्फ जुगनू ने किया।
कार्यक्रम में उपस्थित सीओ ने कहा कि सीएससी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब जोकीहाट प्रखंड के नागरिक को अंचल कार्यालय में सीएससी के प्रशिक्षित वीएलई ऑनलाइन राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आमजनों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भू-लगान भुगतान, ई-मापी समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त सभी सेवाएं नियत शुल्क पर उपलब्ध होंगे।
सभी ऑनलाइन राजस्व सेवाओं से संबंधित शुल्क/दर भी प्रदर्शित किया गया है। इस केंद्र के संचालन से आम जनता को सरकारी सेवाओं की त्वरित और पारदर्शी सुविधा मिलेगी।
उद्घाटन कार्यक्रम में सीएससी के जिला प्रबंधक रविन्द्र कुमार, सीओ व विभिन्न प्रखंडों से आए वीएलई नदीम अहमद, सलमान जावेद, दीपक कुमार मंडल, महबूब आलम, जोकीहाट के सीएससी संचालक अबु साकिब उर्फ़ जुगनू, सीएससी संचालक ख़ुशदिल, सुमन झा, निगम यादव, रंजीत कुमार भगत, संगम कुमार सरदार, दीपक, शत्रुघ्न कुमार आदि उपस्थित थे।
