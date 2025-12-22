Language
    चिकन नेक में रेल यातायात होगा मजबूत, फारबिसगंज से जुड़ेगा लक्ष्मीपुर स्टेशन; लोकेशन सर्वे हुआ पूरा

    By Rupesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। नवनिर्मित अररिया-ठाकुरगंज रेलमार्ग के मध्य स्थित लक्ष्मीपुर स्टेशन को फारबिसगंज से जोड़े जाने हेतु 17.60 लंबे नये रेल संपर्क को बनाए जाने को लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य रेलवे द्वारा पूरा कर लिया गया है।

    इसके बाद निर्माण हेतु विस्तृत डीपीआर बनाकर फरवरी 2026 तक रेलवे बोर्ड को भेजे जाने की प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है।

    यह जानकारी रेल मामलों के जानकार एवं इंडो-नेपाल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेल यूजर्स-सह-डीआरयूसीसी सदस्य विनोद सरावगी ने दी।

    उन्होंने हर्ष जताते हुए कहा कि इस नए रेल संपर्क के निर्माण के बाद फारबिसगंज से सिलीगुड़ी की दूरी लगभग 38 किलोमीटर कम हो जाएगी।

    उत्तरी भारत की ओर से तथा भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा जोगबनी से सिलीगुड़ी के रास्ते पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों को अब अनावश्यक रूप से अररिया होकर नहीं जाना होगा, जिससे यात्रा समय के साथ परिचालन खर्चों में भी काफी बचत होगी।

    उल्लेखनीय है की भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के कार्यकाल में फारबिसगंज से ठाकुरगंज नई रेल लाइन बनाए जाने को लेकर जो सर्वे हुआ था,उसका रूट भी यही था।

    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की आंतरिक एवं सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील चिकन नेक में रेल यातायात को सुदृढ़ करने हेतु कई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिसके अंतर्गत यह नई रेल लाइन भी है।

    सांसद प्रदीप सिंह के रेल प्रतिनिधि विनोद सरावगी ने बताया कि इस वैकल्पिक रेल मार्ग के निर्माण हेतु सांसद काफी प्रयत्नशील रहे हैं तथा उनका काफी योगदान रहा है। इसके निर्माण हो जाने के बाद प्रस्तावित रेलमार्ग रेल यातायात के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित होगा।