Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: 'ये नहीं लड़ेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी', BJP नेता के सुसाइड करने के स्टेटमेंट पर भड़की पत्नी

    By Anil Kumar Tripathi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:50 PM (IST)

    भाजपा नेता अजय कुमार झा को नरपतगंज से टिकट नहीं मिलने पर गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है, पहले नरपतगंज, फिर फारबिसगंज और अंत में जोकीहाट से लड़ने का वादा किया, पर टिकट नहीं दिया। उन्होंने जात-पात से ऊपर उठकर सेवा की है। निराश होकर उन्होंने कहा कि उनके पास अपनी जीवन लीला समाप्त करने का हक है। उनकी पत्नी ने उनके समर्थन में चुनाव लड़ने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    अजय कुमार झा और उनकी पत्नी ने किया प्रेस वार्ता। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, अररिया। मैं बहुत संघर्ष करने के बाद यहां तक पहुंचा हूं। जात-पात से ऊपर उठकर काम किया हूं। मैं समाज में रहकर सभी की सेवा किया हूं। पार्टी मुझे नरपतगंज से चुनाव लड़ने के लिए आश्वासन दिया।

    यह बातें गुरुवार को भाजपा से नरपतगंज से टिकट नहीं मिलने पर दुखी होकर अजय कुमार झा ने प्रेसवार्ता कर कही। उन्होंने कहा मुझे वादा देकर कहा गया कि आप तैयारी नरपतगंज से कीजिए। यह एक वर्ष से कहा जा रहा था। यहां नहीं हुआ तो फिर फारबिसगंज से बोला गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंतिम में कहा गया जोकीहाट से मिलेगा। लेकिन वह भी नहीं हुआ। उन्होंने रोते हुए कहा अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सिर्फ पार्टी ने धोखा दिया है। मैंने कभी भी जाति पात नहीं की है। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है।

    आज पूरा परिवार तनाव में है। पार्टी से ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी। मैं तो कफन पहन लिया हूं। शायद आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा।

    उन्होंने कहा कई आयोग बना था। आश्वासन देकर रखा। मैं कभी भी कुछ कर लूंगा, मेरी पत्नी व मेरा बच्चा जानता है। अपनी जीवन लीला समाप्त करने का हक मेरे हाथ में है। 

    शौक पूरा कर लेते

    आपने हमको नरपतगंज भेजा फारबिसगंज फिर अंतिम में जोकीहाट भेजा। एक अगर लड़ लेते तो शौक पूरा कर लेते। हमारे पास जो भी आता था मैं उसकी मदद करता था।

    मैंने एक लालसा पाला हुआ था कि इस पार्टी मुझे टिकट देंगी। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। पब्लिक के बीच में हमेशा रहा हूं। विजय मंडल से लेकर सांसद प्रदीप सिंह के साथ रहा हूं। जात पात से ऊपर उठकर काम किया हूं। कुछ बचा नहीं है मेरे पास।

    मंगल पांडेय ने मुझे बुलाया, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं था। पत्नी जबर्दस्ती भेजी। मंगल पांडेय ने कहा पीएम मोदी को बनाना है। इस बार पक्का वादा करते है जरूर जगह आप को देंगे। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट तो दीजिए। बहुत आयोग बना है इसमें भी तो जगह दे दिए होते।

    वहीं, पत्नी संजू झा ने कहा जाति-पाति से राजनीति नहीं होती है। एमपी व विधायक का टिकट लेकर कोई आते है तो इन्ही के पास आते है। अगर यह कुछ कर लेंगे तो क्या करेंगे। यह सारी बात ऊपर तक जाए।

    हम चाहते है यह नरपतगंज से चुनाव लड़ें। यह नहीं लड़ेगे तो मैं लड़ूंगी। क्योंकि हमारा घर इसी विधानसभा में है। सभी लोग कह रहे है नरपतगंज से चुनाव लड़ने के लिए।