अररिया में सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज-फारबिसगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महाविद्यालय के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान फुलकाहा थाना क्षेत्र के मानिकपुर वार्ड संख्या 11 निवासी लालू यादव के 24 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक बाइक से मानिकपुर फुलकाहा से नरपतगंज बाजार किसी कार्य से जा रहे थे।

इसी दौरान पूरब की दिशा से आ रहे गिट्टी लोड ट्रक के साइड देने में पीछे के बाइक सवार को टक्कर लग गया, जिससे वह गिर गया। गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में उसको नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गिट्टी लोड ट्रक पाकुड़ से आ रहा था। इसी दौरान नरपतगंज महाविद्यालय से पूरब बाइक सवार युवक ट्रक के चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली। मौके पर पुलिस एवं ग्रामीणों ने भाग रहे ट्रक को कुछ दूर पीछा करते हुए पकड़ लिया। जबकि मौके से चालक भाग निकला।

अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया। जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक युवक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह रविवार की शाम नरपतगंज बाजार किसी काम से जा रहा था। इधर घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है।