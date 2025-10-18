सीमांचल में विरासत की जंग: विधानसभा चुनाव में दो भाई फिर होंगे आमने-सामने, चतुष्कोणीय होगा मुकाबला
अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में, पूर्व मंत्री तसलीमुद्दीन के बेटों के बीच विरासत की जंग जारी है। 2020 में दोनों भाई राजद और एआइएमआइएम से लड़े थे, और 2025 में फिर आमने-सामने हो सकते हैं। सरफराज आलम के जनसुराज में शामिल होने से मुकाबला चतुष्कोणीय होने की संभावना है, जिसमें जदयू और एआइएमआइएम भी मैदान में हैं। जोकीहाट सीट बिहार में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
ज्योतिष झा, जोकीहाट (अररिया)। अररिया की जोकीहाट विधानसभा सीमांचल के कद्दावार नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व तसलीमुद्दीन के परिवार की विरासत सीट मानी जाती है। यहां से तसलीमुद्दीन स्वयं पांच बार विधायक रहे, तो उनके बड़े पुत्र सरफराज आलम तीन बार और छोटे पुत्र शाहनवाज आलम दो बार विधायक रहे।
विगत 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों भाई राजद और एआइएमआइएम से आमने-सामने थे। फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर दोनों भाई आमने सामने होंगे। राजनीतिक परिदृश्य जोकीहाट विधानसभा में लगातार बदल रहा है।
जोकीहाट सीट पहले भाजपा के कोटे में जाने का अनुमान था, लेकिन अंत में जदयू के खाते में चला गया। जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। वहीं पूर्व सांसद सरफराज आलम गुरूवार को पटना में जनसुराज में शामिल हुए।
चारों प्रत्याशी दमदार
ऐसे में माना जा रहा है कि वे यहां से जनसुराज से विधानसभा प्रत्याशी होंगे, जबकि छोटे भाई शाहनवाज आलम राजद महागठबंधन प्रत्याशी होंगे। जदयू यहां पूर्व मंत्री मंजर आलम को प्रत्याशी बनाया है। वे 2005 में यहां से जदयू विधायक थे।
जोकीहाट से एआइएमआइएम के जिलाध्यक्ष मुर्शिद आलम प्रत्याशी हैं। वे पिछले चुनाव में जोकीहाट विधानसभा से एआइएमआइएम को मिली जीत को दोहराना चाह रहे हैं। यहां दो भाईयों के बीच विरासत की लड़ाई के साथ ही मुकाबला चतुष्कोणीय होने की संभावना है।
पिछली बार भी भाइयों के बीच था मुकाबला
2020 के चुनाव में भी दोनों भाई राजद और एआइएमआइएम से आमने सामने थे। जिसमें एआइएमआइएम प्रत्याशी शाहनवाज आलम की जीत हुई थी। वे बाद में राजद में शामिल हो गए थे।
जोकीहाट विधानसभा में पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन इस बार अब तक के संभावित उम्मीदवारों की तस्वीरों पर गौर करें तो राजद महागठबंधन, एनडीए, एआइएमआइएम व जन सुराज के बीच रोचक मुकाबला के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों भाईयों के फिर आमने सामने होने की अटकलों से जोकीहाट विधानसभा हाट सीट के रूप में बिहार में चर्चित है।
