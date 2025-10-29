Bihar Chunav 2025 Postal Ballot Voting: आज से पोस्टल बैलेट से डाले जा रहे वोट, अररिया में 1 नवंबर तक डाक मतपत्र से मतदान
Bihar Chunav 2025 Postal Ballot Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सफल संचालन के लिए, मतदान कार्य में लगे कर्मियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था की गई है। अररिया पब्लिक स्कूल को सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहां छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए काउंटर स्थापित किए गए हैं। मतदान 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है।
संवाद सूत्र, अररिया। Bihar Chunav 2025 Postal Ballot Voting बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान कार्य में कार्यरत मतदान पदाधिकारियों, कर्मियों एवं अन्य (पुलिस कर्मी, ड्राईवर, वीडियो ग्राफर हेल्पर आदि) का मतदान डाक मतपत्र के माध्यम से कराया जाना है। उक्त के आलोक में सभी आवेदकों को द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान ससमय डाक मतपत्र उपलब्ध कराने एवं मतदान की व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर चिह्नित प्रशिक्षण स्थल अररिया पब्लिक स्कूल, अररिया को फैसिलिटेशन सेन्टर सह सुविधा केन्द्र के रूप में अधिग्रहित किया गया है।
मतदान हेतु सभी छह विधानसभा के लिए छह काउंटर एवं अधिवेशन भवन, सचिवालय परिसर, पटना के कलस्टर सेन्टर से प्राप्त आवेदकों, मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था की गई है। उक्त फैसिलिटेशन सेन्टर हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर वरीय उप समाहर्त्ता अनुराधा कुमारी किशोर को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अररिया जिला अन्तर्गत सभी छह विधान सभा हेतु डाक मतपत्र द्वारा मतदान की तिथि 29 अक्टूबर से एक नवंबर तक एवं अन्य जिलों के लिए कलस्टर सेन्टर से संबंधित डाक मतपत्र द्वारा मतदान 30 व 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है।
मतदान लोकतंत्र की शक्ति और नागरिक जिम्मेदारी का प्रतीक
अररिया: छठ पर्व पर जिला प्रशासन अररिया एवं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के संयुक्त तत्वावधान में “भास्कर महोत्सव– 2025” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोक संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के तहत मतदाता जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाना रहा। इस अवसर पर दो स्थलों तिरसुलिया घाट एवं नहर छठ घाट पर एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।
तिरसुलिया घाट पर स्थानीय कलाकार मणिभूषण भारद्वाज, बबलू कुमार मण्डल और भूपाल कुमार ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं नहर छठ घाट पर प्रसिद्ध कलाकार अमर आनंद एवं प्रिया राज ने अपनी सुरीली आवाज में छठ के पारंपरिक गीतों और मतदाता जागरूकता गीतों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। छठ के लोक गीतों ने उपस्थित सभी लोगों को भावविभोर कर दिया। गीत के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जैसे छठ पर्व सूर्य उपासना और पवित्रता का प्रतीक है, वैसे ही मतदान लोकतंत्र की शक्ति और नागरिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- ज़िलाधिकारी अनिल कुमार एवं एसपी अंजनी कुमार ने जिले वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 11 नवंबर को होने वाले चुनाव के द्वितीय चरण में जिले के सभी मतदाता पूरी जिम्मेदारी के साथ मतदान करें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सांस्कृतिक प्रेमी, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने लोकतंत्र के महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी अररिया,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अररिया सहित संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे
