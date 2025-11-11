Bihar Election 2025 Voting: अररिया में मतदान शुरू, सिकटी, जोकीहाट, नरपतगंज, रानीगंज और फारबिसगंज में डाले जा रहे वोट
Bihar Chunav phase 2 Voting News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज मंगलवार, 11 नवंबर को अररिया में मतदान शुरू हो गया है। यहां सुबह सात बजे से मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। चुनाव को लेकर अंतरराज्यीय सीमा को सील किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश चुनाव समाप्ति तक अररिया में प्रतिबंधित है। जिले की सीमा पर सघन जांच की जा रही है। बूथों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
जागरण संवाददाता, अररिया। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 2 Polls latest News बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अररिया जिले की छह विधानसभा अररिया, रानीगंज, सिकटी, फारबिसगंज, नरपतगंज और जोकीहाट के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है। मतदान कराने के लिए इवीएम और सुरक्षा बलों सहित मतदान कर्मी के साथ पीठासीन पदाधिकारी सोमवार को अलग-अलग विधानसभा के लिए जिला मुख्यालय में बने डिस्पैच सेंटर अररिया कालेज, कृषि उत्पादन बाजार समिति, अल शम्स मिलिया कालेज और एमएलडीपीके यादव कालेज से रवाना हुए।
आज के मतदान में 19 लाख 73 हजार 854 मतदाता वोट की चोट करेंगे। मतदान सुबह सात बजे से संध्या छह बजे तक होगा। इसके लिए जिले की सभी छह विधानसभा को मिलाकर 2358 बूथ बनाए गए हैं। जहां मतदान कराने के लिए 2613 पोलिंग पार्टी भेजे गए हैं। निर्वाचन कार्य में 15 प्रतिशत अतिरिक्त कर्मियों सहित कुल 10,847 कर्मी लगए गए हैं।
महिलाओं के लिए 15 पिंक बूथ, युवा बूथ 19 और आदर्श मतदान केंद्र 18 बनाए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक-एक कुल छह बूथ बनाए गए हैं। 223 बूथ संवेदनशील है। मतदाता बूथ के अंदर मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। यदि वे मोबाइल फोन लेकर जाते हैं तो वहां फोन जमा कर दें। इसके लिए सभी बूथ पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।
चुनाव कार्य में छह विधानसभा के लिए 295 सेक्टर दंडाधिकारी सहित संपूर्ण जिले में 18 सुपर जोनल दंडाधिकारी/जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी बूथ से वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। जिस पर भारत निर्वाचन आयोग तक निगरानी रख सकते हैं। विधानसभा वार नियंत्रण कक्ष बनाए हैं।1007 मतदान भवन में बनाए गए बूथ की सुरक्षा चुस्त दुरूस्त रहेगी। प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय पुलिस बल तैनात रहेंगे।
विधानसभा वार बूथ एवं मतदाता एक नजर में
विधानसभा------बूथ------मतदाता पुरूष------महिला----अन्य--------कुल
- नरपतगंज-------398----177442---------158119---14-----335575
- रानीगंज(अ.जा)--412------176731------164731---25-----341487
- फारबिसगंज-------420----186973---------171777---09----358759
- अररिया-------397----174113---------158964---14-----333091
- जोकीहाट-------353----160050---------142795---15-----302860
- सिकटी-------378----158677---------143393---12-----302082
अररिया विधानसभा चुनाव 2025
- कुल बूथ-2358
- पुरुष मतदाता-10,33,986
- महिला मतदाता-9,39,779
- अन्य-89
- कुल मतदाता-19,73,854
- पीडब्लूडी मतदाता-20963
- सेवा मतदाता-974
