    Bihar News: अररिया में कोल्ड ड्रिंक सप्लायर की गोली मारकर हत्या, रेलवे वेंडर ने मार डाला

    By Alok Shahi Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:45 AM (IST)

    Bihar News बिहार के अररिया में ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वाले सप्लायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार देर रात को हुई वारदात में रेलवे वेंडर पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है...

    Bihar News: बिहार के अररिया में ट्रेनों में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करनेवाले सप्लायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

    जागरण संवाददाता, अररिया। Bihar News बिहार के अररिया में जोगबनी के हाजी मुहल्ला में कोल्डड्रिंक सप्लायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना के बाद आरोपित वेंडर फरार है। घटना शनिवार देर रात की है। मृतक नीरज गुप्ता अररिया आरएस थाना का निवासी है। वह जोगबनी रेलवे स्टेशन स्थित दुकानों एवं ट्रेन में चलने वाले वेंडर को कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई करता था। अधिक रात होने पर वह आरोपित वेंडर के साथ उसके भाड़े के मकान में रुक जाता था। घटना की रात भी वह उसी के साथ था।

    स्थानीय लोगों के अनुसार वारदात की संध्या वे लोग नेपाल से शराब पीकर आए और सो गए। रात के करीब बारह बजे कटिहार-जोगबनी ट्रेन में चलने वाले वेंडर अनमोल सिंह ने उसे गोली मार दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस उसको रेफरल अस्पताल फारबिसगंज ले गई, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया है। इधर आरोपित वेंडर फरार बताया जा रहा है। 

    आटो चालक की गला घोंटकर हत्या, खेत में मिला शव

    सिमराहा थाना क्षेत्र के खवासपुर पटेगना सड़क मार्ग पर रविवार को कौआचाड़ के समीप धान के खेत में एक अधेड़ का शव बरामद हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मृतक की गला घोंटकर हत्या की गई है। मृतक के गले में गमछा लपेटा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर सिमराहा थाना पुलिस एवं एफएसएल टीम पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक का नाम बेचन सादा, उम्र 50 वर्ष बताई गई है, वह खवासपुर वार्ड 8 का निवासी बताया गया है। मृतक आटो चलाता था।