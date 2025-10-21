तालाब में दौड़ा करंट, बाप-बेटे की दर्दनाक मौत... पानी में डूबने से 3 लड़कियों की गई जान, बिहार के अररिया में बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, अररिया। Bihar Breaking News बिहार के अररिया में बड़े हादसे की खबर है। यहां नदी में डूबने से एक साथ 3 लड़कियों की मौत हो गई। मामला जोकीहाट थाना क्षेत्र का है। जहां सोमवार को दोपहर बाद तारण पुल से उत्तर नदी में नहाने के क्रम में 3 बच्ची डूब गई। मरने वालों में रिहाना, उम्र 9 वर्ष, पिता इस्लाम, खुशनुमा उम्र 8 वर्ष पिता मंजर और शायक उम्र 13 वर्ष पिता रकीब शामिल हैं। काल के गाल में समाई तीनों बच्चियां तारण वार्ड नंबर 13 की निवासी थीं। तीनों की एकसाथ डूबने से मौत हो गई है। सभी मृत बच्चियों का शव देर शाम को एसडीआरएफ की मदद से खोज निकाला गया। सभी शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। इन लड़कियों के घर में कोहराम मचा है। गांव में मातम पसरा है।

तालाब में करंट आने से पिता-पुत्र की गई जान अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के रमई पंचायत स्थित वार्ड संख्या तीन में दीपावली के दिन करिया पुल के पास तालाब में करंट आने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। मृतक विद्यानंद मल्लिक (40) एवं सागर मल्लिक (13) हैं। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ तालाब के समीप जमा हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीण व स्वजन ने सड़क जाम कर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया।