Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    तालाब में दौड़ा करंट, बाप-बेटे की दर्दनाक मौत... पानी में डूबने से 3 लड़कियों की गई जान, बिहार के अररिया में बड़ा हादसा

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:32 AM (IST)

    Bihar Breaking News: बिहार के अररिया में दिवाली पर बड़े हादसे की खबर है। तालाब में करंट दौड़ने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। वहीं नदी में नहाने के क्रम में डूबने से एक साथ 3 लड़कियों की मौत हो गई। मामला जोकीहाट थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार को नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में उतरने से 3 बच्ची डूब गई। मरने वालों में रिहाना, खुशनुमा और शायक शामिल हैं। तीनों बच्चियां शहर के तारण वार्ड नंबर 13 की निवासी थीं। पुलिस ने सभी मृत बच्चियों का शव देर शाम को एसडीआरएफ की मदद से खोज निकाला। इन लड़कियों की मौत से घर में कोहराम मचा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Breaking News: बिहार के अररिया में नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, अररिया। Bihar Breaking News बिहार के अररिया में बड़े हादसे की खबर है। यहां नदी में डूबने से एक साथ 3 लड़कियों की मौत हो गई। मामला जोकीहाट थाना क्षेत्र का है। जहां सोमवार को दोपहर बाद तारण पुल से उत्तर नदी में नहाने के क्रम में 3 बच्ची डूब गई। मरने वालों में रिहाना, उम्र 9 वर्ष, पिता इस्लाम, खुशनुमा उम्र 8 वर्ष पिता मंजर और शायक उम्र 13 वर्ष पिता रकीब शामिल हैं। काल के गाल में समाई तीनों बच्चियां तारण वार्ड नंबर 13 की निवासी थीं। तीनों की एकसाथ डूबने से मौत हो गई है। सभी मृत बच्चियों का शव देर शाम को एसडीआरएफ की मदद से खोज निकाला गया। सभी शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। इन लड़कियों के घर में कोहराम मचा है। गांव में मातम पसरा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तालाब में करंट आने से पिता-पुत्र की गई जान

    अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के रमई पंचायत स्थित वार्ड संख्या तीन में दीपावली के दिन करिया पुल के पास तालाब में करंट आने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। मृतक विद्यानंद मल्लिक (40) एवं सागर मल्लिक (13) हैं। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ तालाब के समीप जमा हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीण व स्वजन ने सड़क जाम कर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया।

    फारबिसगंज थानाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया है। पंचायत के उप मुखिया बिक्रम ठाकुर ने बताया कि विद्यानंद किसी काम से आदिवासी टोला की ओर तालाब से होकर जा रहे थे। तभी पानी में विद्युत प्रवाह से तत्काल उसकी मौत हो गई। पिता को बचाने तालाब में उतरे पुत्र सागर भी करंट के चपेट में आ गया। जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। लोगों ने उचित मुआवजा दिए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है।