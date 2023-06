'लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर राहुल गांधी सोचते हैं कि...', सम्राट चौधरी के बयान पर RJD बोली- गिरिराज से कंपटीशन

अररिया, जागरण संवाददाता। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) के एक बयान पर सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के तहत अररिया पहुंचे सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तुलना आसोमा बिन लादेन से (Osama Bin Laden) कर दी है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वहीं, नीतीश कुमार को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है।

सम्राट चौधरी के बयान पर राजद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भाजपा से सवाल पूछते हुए कहा कि इस देश में तो करोड़ों लोग दाढ़ी रखते हैं। कई संत-महात्मा रखते हैं। सब ओसामा बिन लादेन हो गए। राजद नेता ने कहा कि सम्राट चौधरी का कंपटीशन गिरिराज सिंह से चल रहा है, जो महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को देश का सपूत बताते हैं।

#WATCH | Araria, Bihar: Rahul Gandhi grows beard like Osama bin Laden & thinks that he will become like Prime Minister Narendra Modi: Bihar BJP State President Samrat Chaudhary (09.06) pic.twitter.com/F4QfEg2UQd