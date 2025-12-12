Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Araria News: 'जब मैं गर्भवती होती तो...', शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का आरोप; पुलिस ने दर्ज की FIR

    By Prashant Prashar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    अररिया के पलासी में एक युवती ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पलासी थाना में युवक सहित सात लोगों के ...और पढ़ें

    Hero Image

    शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का आरोप; पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

    संवाद सूत्र, पलासी (अररिया)। प्रखंड क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग के तहत बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर एक युवती के साथ यौन शोषण व जबरन गर्भपात करवाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने पलासी थाना में युवक सहित सात लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसमें मानिक कुमार मंडल के अलावे गोपाल कृष्ण मंडल, भविष्य मंडल, हजारी मंडल सहित अन्य लोगों को आरोपित किया गया है।

    दर्ज मामले में पीड़िता ने उल्लेख किया है कि कुछ वर्षों पूर्व मैं जब इंटर में पढ़ रही थी। उसी समय से प्रेम प्रसंग के तहत बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर गांव का ही एक युवक मेरा यौन शोषण करता रहा। इस दौरान जब मैं गर्भवती होती, तो विवाह का दबाव बनाने पर शादी का आश्वासन देकर जबरन कई बार मेरा गर्भपात कराया। साथ ही मुझे विश्वास दिलाने के लिए युवक द्वारा अपना शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र मेरे हवाले कर दिया।

    बकौल पीड़िता, इस क्रम में युवक मुझे सिंदूर देकर पति-पत्नी की तरह किराये पर मकान लेकर अररिया में रखने लगा। इसी क्रम में बीते 11 नवम्बर को मतदान के लिए मानिक कुमार मंडल मेरे घर पर दामाद बताते हुए रुका। इसी क्रम में युवक के नामजद स्वजनों ने हरबे हथियार से लैस होकर मेरे घर आकर अपशब्द का प्रयोग करते हुए मानिक कुमार मंडल को अपने साथ लेकर चला गया।

    साथ ही साथ युवक के स्वजनों द्वारा राशि लेकर मामला को रफा-दफा करने की बात कही, अन्यथा हत्या करवाने की धमकी भी दी। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गयी है।