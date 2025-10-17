Bharat Gaurav Train: सहरसा से पहली बार चलेगी भारत गौरव ट्रेन, 13 दिनों में धार्मिक स्थलों के कराएगी दर्शन
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) सहरसा से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 12 रात और 13 दिन की होगी, जिसमें दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्री तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी जैसे स्थानों पर जा सकेंगे। यात्रा के लिए तीन श्रेणियां हैं, और टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बोर्डिंग स्टेशन कई शहरों में होंगे।
संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की ओर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का परिचालन सहरसा से किया जाएगा।
यह ट्रेन दक्षिण भारत यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग दर्शन कराएगी। यह टूर 12 रात और 13 दिन का होगा। इसके तहत पर्यटकों को तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुअनंतपुरम, मल्लिकार्जुन के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएगी।
पटना स्थित आईसीआरटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय के असिस्टेंट मैनेजर विश्वरंजन साहा ने फारबिसगंज स्थित एक होटल में गुरुवार को जानकारी दी। उनके साथ टूरिज्म असिस्टेंट संतोष कुमार और रोहित राज शामिल थे।
विश्वरंजन साहा ने बताया कि यह यात्रा बिहार और उत्तरप्रदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दक्षिण भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करेगी।
पर्यटकों को तिरुपति में बालाजी दर्शन एवं पद्मावती मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर एवं विवेकानंद राक मेमोरियल, तिरुअनंतपुरम में पद्यनाभस्वामी मंदिर और मल्लिकार्जुन में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएगी।
इतना देना होगा किराया
यात्रा को तीन श्रेणी में बांटा गया है। जिसमें इकोनामी क्लास में प्रति यात्री शुल्क 25 हजार 620 रूपये, स्टैंडर्ड क्लास में प्रति यात्री 35 हजार 440 रूपये और कंफर्ट क्लास में प्रति यात्री 49 हजार 175 रूपये का टिकट आईसीआरटीसी के टूरिज्म वेबसाइट पर जाकर लिया जा सकता है।
बोर्डिंग और डीबोर्डिंग स्टेशनों में सहरसा, सुपौल, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज शामिल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।