Araria News: अररिया में नदी ने लील ली सात जिंदगियां, एक का अब तक नहीं मिला शव

जागरण टीम, अररिया। अररिया में सोमवार और मंगलवार को तीन अलग-अलग घटनाओं में सात लोगों की डूबने से मौत हो गई। इनमें छह बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए। एक किशोर के शव की तलाश की जा रही है। डूब रहीं तीन अन्य बच्चियों को बचा लिया गया। इन बच्चियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पहली घटना में जोकीहाट प्रखंड की तारण पंचायत से होकर बहने वाली बकरा नदी में डूबने से सोमवार दोपहर को एक किशोर व तीन बच्चे डूब गए। इस घटना में तीन बच्चों की मौत हो गई। एक की तलाश मंगलवार देर शाम तक जारी थी।

जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा ने बताया कि तारण गांव में बच्चियां नदी के पार से घर की पोताई के लिए गीली मिट्टी लाने गई थीं। सभी लौटने के समय डूब गई। मृतकाओं में तारण पंचायत की वार्ड संख्या 12 निवासी इस्लाम रही पुत्री रिहाना (13) व मंजर की पुत्री खुशनुमा (9) के अलावा वार्ड संख्या 13 निवासी रकोष की पुत्री शायका (12) शामिल हैं। दूसरी घटना में कामत घाट पर बकरा नदी में बैरगाछी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या दो निवासी नईम के पुत्र राजा (18) डूब

गए।

मंगलवार शाम तक इनकी तलाश की जा रही थी। राजा की मां हरीरा अपने बेटे को डूबते हुए देख रही थीं, लेकिन बचा नहीं पाई। तीसरी घटना में भरगामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिलेबिया मोड़ के समीप जेबीसी नहर पार करने के दौरान मंगलवार को दोपहर तीन बच्चियों की मौत पानी में डूब जाने से हो गई।