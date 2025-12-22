Bihar Teacher: आवासीय प्रशिक्षण में आए शिक्षकों ने की बल्ब और बेडशीट की चोरी, कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, अररिया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) फारबिसगंज में पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में आए शिक्षकों पर बल्ब, बेडशीट, चाय के कप, हैंडवाश डिस्पेंसर की चोरी का आरोप लगा है। यह आरोप चार प्रशिक्षणार्थी शिक्षक यूएमएस बिहारी पलासी के मो नुरूल इस्लाम, पीएस डुमरिया हरिजन टोला जोकीहाट के मो मजहर आलम, पीएस रहरिया जोकीहाट के मो नियाज आलम और पीएस हैय्याधार जोकीहाट के मो तौकीर आलम पर लगा है।

इस संबंध में डायट फारबिसगंज के प्राचार्य आफताब आलम ने डीईओ अररिया को पत्र लिखकर इन शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा है कि उपरोक्त सभी शिक्षक प्रथम दिन से ही संस्थान में प्रशिक्षणरत थे। प्रशिक्षण को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए भोजनादि के साथ सभी प्रकार की सामग्री यथा आवासन सामग्री, हैंडवाश, बल्ब, बाल्टी, मग, मच्छरदानी आदि उपलब्ध कराई जाती है, परंतु इन शिक्षकों के द्वारा बल्ब, बेडशीट, चाय के कप, हैंडवाश डिस्पेंसर जैसी सामग्रियों की चोरी करते हुए देखा गया, जो संस्थान के सीसीटीवी कैमरा में कैद है।