Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवानी हत्याकांड: बहन ने स्कूल टीचर पर जताया शक, शादी से मना करने पर मारने की दी थी धमकी

    By Prashant ParasharEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    शिवानी हत्याकांड में मृतका की बहन ने एक स्कूल टीचर पर शक जताया है। आरोप है कि टीचर ने शादी से इनकार करने पर शिवानी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सदर अस्पताल अररिया में पुलिस से बात करती शिवानी की बड़ी बहन जूली और ज्योति। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अररिया। नरपतगंज प्रखंड के खाबदह कन्हैली मध्य विद्यालय में पदस्थापित बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या मामले में उसकी बड़ी बहन जूली ने विद्यालय के शिक्षक रंजीत, जो उत्तरप्रदेश के ही रहने वाले हैं पर शक जताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहन की हत्या की सूचना पर पटना पहुंची जूली ने मीडिया को बताया कि एक साल पहले रंजीत ने शिवानी को शादी का प्रस्ताव दिया था। जिस पर शिवानी ने कहा था कि मुझे अभी यूपीएससी करनी है, मेरी दो बड़ी बहनें हैं, पहले उसकी शादी होगी। मुझे अभी शादी में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। मैं अभी पढ़ाई करूंंगी। फिर बात वहीं खत्म हो गई। फिर रंजीत ने फोन पर यह बात कही।

    शादी के लिए कई बार दवाब भी बनाया। एक बार मारने की भी धमकी दी। यह सब बात शिवानी मुझे बताती रही। जब उसको मारने की धमकी दी तो मैंने अपने भाई यूपी पुलिस में हैंं तो उनको भी सूचित किए। एक सर बीआरसी में हैं,उनको भी सूचित किए। उसके हेड मास्टर को फोन करके हमलोगों ने बोला कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, आपके ही विद्यालय के शिक्षक हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, विद्यालय प्रांगण में ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए कि उसको कुछ हो।

    जब हमलोग एफआइआर करने जा रहे थे तो प्रधानाध्यापक रंजीत का बचाव करते नजर आए थे और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर रंजीत की शादी हो गई। तब उसको लगा होगा कि अब हम पर कोई शक नहीं करेगा। संभव है कि उसने ही यह घटना करवाई हो।

    वहीं हेडमास्टर भी उसको एसएल (स्पेशल लीव) नहीं दे रहे थे। जिसको लेकर हमको बोली तो कहा कि तुम डीईओ से जाकर मिलो। वह उसके खिलाफ डीईओ के पास गई थी, जिसके बाद डीईओ ने हेडमास्टर को फटकार लगाई थी। हो सकता है इससे उनके इमेज को धक्का लगा होगा।

    शिवानी जब स्कूल जाती थी तो रंजीत और उसका दोस्त काफी तेजी से धूल उडा़ते हुए बाइक से निकलता था। जो मुझे और अपने हेड टीचर को भी बतायी थी। जिस पर मैंने कहा था कि तुम पीछे से धीरे से निकल जाया करो। जूली ने कहा कि शिबानी तीसरे स्थान पर थी। उससे बड़ी मैं और ज्योति है। हमलोग टीआरई वन नवंबर 23 में चयनित हुए थे।

    जूली पटना में तो ज्योति समस्तीपुर में शिक्षिका हैं। हमलोग यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ नगर पंचायत के पूरे मिल्ती वार्ड 225/24 की रहने वाले हैं। हत्या के पीछे जो लोग भी हैं, उनकी चाैबीस घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन्होंने गोली मारी और जिनका भी हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार और प्रशासन से न्याय की मांग करती हूं।

    विदित हो कि बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा (28 वर्ष) की बदमाशों ने बुधवार की सुबह स्कूल जाने के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इधर पुलिस शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी थी।