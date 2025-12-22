अररिया में ठंड का कहर, 24 दिसंबर तक कक्षा पांच तक के स्कूल बंद; शिक्षक रहेंगे उपस्थित

संवाद सूत्र, अररिया। भीषण ठंड के मद्देनजर जिले की सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा पांच तक की कक्षाएं 24 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। वहीं पांच से ऊपर की कक्षाएं पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे के बीच संचालित होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने हेतु यह दोपहर 12 से दो बजे तक खुले रहेंगे। इस संबंध में डीएम विनोद दूहन ने आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अत्यधिक ठंड एवं विशेष रूप से सुबह-शाम कम तापमान की स्थिति को देखते हुए छोटे बच्चों एवं छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना है।

इस क्रम में जिला दंडाधिकारी विनोद दूहन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जिले की सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग संस्थान सहित) में कक्षा पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 24 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है।

पांच से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे के बीच संचालित होगी। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने हेतु यह दोपहर 12 से दो बजे तक खुले रहेंगे। प्री-बोर्ड/बोर्ड परीक्षाओं हेतु संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।

इस अवधि में विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी अपने कर्तव्यों पर बने रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक ठंड के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।