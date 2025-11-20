अररिया में चार बंदूकधारी ने थोक व्यापारी से की 9 लाख रुपए की लूट, तलाश में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज के दीनदयाल चौक स्थित ओम एजेंसी में गुरुवार की शाम आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने नौ लाख रुपये की लूट की। किराना व्यवसाई सुरेंद्र कनौजिया दुकान बंद करने ही वाले थे, तभी अपराधी अंदर घुसे और घटना को अंजाम देते हुए बाइक से फरार हो गए। अपराधी तीन बाइक पर सवार थे, जिनमें से दो बाहर थे और चार अंदर प्रवेश कर गए।

उन्होंने व्यवसाई और दुकान में मौजूद अन्य लोगों पर बंदूक तानकर लूट की। सभी अपराधियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, कुछ कपड़े लपेटे हुए थे जबकि कुछ ने हेलमेट पहन रखा था। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह और अपर थानाध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित व्यवसाई से जानकारी ली। सुरेंद्र कनौजिया ने बताया कि शाम लगभग 6 बजकर 32 मिनट पर वह दुकान बंद करने वाले थे, तभी चार अपराधी अंदर आए और बंदूक तानते हुए कैश काउंटर से लगभग नौ लाख रुपये लूट लिए। अपराधियों ने रुपये को एक झोले में रखकर धमकी देते हुए बाइक पर सवार होकर भाग गए।