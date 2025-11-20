Language
    अररिया में चार बंदूकधारी ने थोक व्यापारी से की 9 लाख रुपए की लूट, तलाश में जुटी पुलिस

    By Prashant Prashar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:24 PM (IST)

    अररिया में चार बंदूकधारियों ने एक थोक व्यापारी से 9 लाख रुपए की लूट की। यह घटना शहर में हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है।

    घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ व पुलिस। फोटो जागरण﻿

    संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज के दीनदयाल चौक स्थित ओम एजेंसी में गुरुवार की शाम आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने नौ लाख रुपये की लूट की।

    किराना व्यवसाई सुरेंद्र कनौजिया दुकान बंद करने ही वाले थे, तभी अपराधी अंदर घुसे और घटना को अंजाम देते हुए बाइक से फरार हो गए। अपराधी तीन बाइक पर सवार थे, जिनमें से दो बाहर थे और चार अंदर प्रवेश कर गए।

    उन्होंने व्यवसाई और दुकान में मौजूद अन्य लोगों पर बंदूक तानकर लूट की। सभी अपराधियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, कुछ कपड़े लपेटे हुए थे जबकि कुछ ने हेलमेट पहन रखा था।

    घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह और अपर थानाध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित व्यवसाई से जानकारी ली।

    सुरेंद्र कनौजिया ने बताया कि शाम लगभग 6 बजकर 32 मिनट पर वह दुकान बंद करने वाले थे, तभी चार अपराधी अंदर आए और बंदूक तानते हुए कैश काउंटर से लगभग नौ लाख रुपये लूट लिए। अपराधियों ने रुपये को एक झोले में रखकर धमकी देते हुए बाइक पर सवार होकर भाग गए।

    घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने कहा कि किराना व्यवसाई के प्रतिष्ठान में लूट की घटना हुई है और नाकेबंदी करते हुए अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी की जा रही है।