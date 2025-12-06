Language
    अररिया में सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर; 1 की मौत और आधा दर्जन से अधिक घायल

    By Suman Saurabh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    अररिया के धलचर चौक के पास एनएच 27 पर एक सड़क दुर्घटना (Bihar Road Accident) में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुरनदाहा से अररिया जा रही एक ...और पढ़ें

    Hero Image

    शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजन। (जागरण)

    संवाद सूत्र, अररिया। आरएस थाना क्षेत्र के धलचर चौक, हड़ियाबाड़ा में एनएच 27 पर शनिवार के दोपहर एक सड़क दुर्घटना हुई। जिसमें एक अधेड़ की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

    पुरनदाहा से अररिया की ओर आ रही एक सीएनजी ऑटाे यात्रियों को लेकर जैसे ही धलचर चौक हड़ियावाड़ा पहुंची, फारबिसगंज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा ट्रक ने ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई।

    इस हादसे में ऑटो चालक मुख्तार सहित दस लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सिमराहा थाना क्षेत्र के पुरनदाहा के नसीम पिता सज्जाद (50) के रूप में हुई है।

    घायलों में मृतक नसीम की पत्नी सइना, ऑटाे चालक मुख्तार सहित नसीम, नूर अख्तर, साविया, बेचनी, फारूखा, रुखसार, तफील, बैचनी शामिल हैं। इनमें नसीम, उसकी पत्नी रूखसार, मां फारूखा, बच्चा नूर अख्तर, ताफिल, साबिया एक ही परिवार से जोकीहाट थाना क्षेत्र के खजरी निवासी हैं।

    घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं गंभीर रूप से घायल रुखसार को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं, हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक तेज रफ्तार में था और आटो को पीछे से टक्कर मार दिया। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। मृतक नसीम की सास बांसबाड़ी निवासी शाहिना ने बताया कि नसीम अपने पत्नी व बच्चे के साथ ससुराल बांसवाड़ी आ रहा था। जहां उसके भतीजे का निधन हो गया था।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि फरार ट्रक चालक को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। यह घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की लापरवाह ड्राइविंग पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।

    ट्रैफिक थानाध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि हड़ियाबाड़ा के समीप सड़क दुर्घटना में एक की मौत हुई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। ट्रक को घटनास्थल से आगे महादेव चौक के समीप जब्त कर लिया गया है,वहीं चालक फरार हाे गया। पुलिस ट्रक के मालिक का पता लगा रही है।