    अररिया में माइक्रोफाइनेंस कलेक्शन सेंटर व साइबर कैफे में छापेमारी, 35 लाख बरामद; एसडीओ व डीएसपी ने की छापेमारी

    By Prashant Prashar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:48 AM (IST)

    फारबिसगंज में एसडीओ और एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से ज्योति होटल परिसर में छापेमारी कर दो साइबर कैफे से 35 लाख 72 हजार 610 रुपये जब्त किए। कैलाश साइबर कैफे और जियो साइबर कैफे से यह बरामदगी हुई। दोनों जगहों पर माइक्रोफाइनेंस कलेक्शन सेंटर भी चलते थे। चुनाव आचार संहिता के चलते कैश की जांच की जा रही है और आयकर विभाग को सूचना दी जाएगी।

    जागरण संवाददाता, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज के ज्योति होटल परिसर स्थित दो अलग-अलग स्थानों में सोमवार की देर रात एसडीओ रंजीत कुमार रंजन एवं एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए दोनों स्थानों से 35 लाख 72 हजार 610 रूपए नकद बरामद किया।

    अनुमंडल प्रशासन की छापेमारी से ज्योति होटल परिसर में हड़कंप मचा रहा। प्रशासन ने विभिन्न कंपनी के माइक्रो फाइनेंस कलेक्शन सेंटर कैलाश साइबर कैफे से छापेमारी करते हुए 18 लाख 17 हजार एवं जियो साइबर कैफे से 18 लाख 55 हजार 610 रुपया बरामद किया है। कैलाश साइबर कैफे का संचालक कैलाश कुमार पटेल चौक फारबिसगंज का निवासी बताया जाता है।

    वहीं, जियो साइबर कैफे का संचालक प्रभाष कुमार फौजी कालोनी एवं सुधीर कुमार अमहारा निवासी बताया जाता है। बताया जाता है कि दोनों परिसर में विभिन्न कंपनियों के माइक्रोफाइनेंस के कलेक्शन सेंटर के साथ-साथ मनी ट्रांसफर का भी काम किया जाता था।

    प्रशासन की छापेमारी के दौरान दोनों प्रतिष्ठान के संचालक मौके पर मौजूद थे। मामले में पूछे जाने पर एसडीओ रंजीत कुमार रंजन ने कहा कि आचार संहिता में कैश रखने और ले जाने की लिमिट निर्धारित है। ज्योति होटल परिसर स्थित दो अलग अलग स्थानों में छापेमारी की गई है।

    दोनों स्थानों से 35 लाख से अधिक रुपया बरामद किया गया है। बरामद रुपया चुनाव के उपयोग का था या नहीं इसकी जांच की जा रहा है। इस संदर्भ में जांच के बाद हीं कुछ बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बरामद रुपया का सीजर बनाकर जिला भेजा जाएगा एवं इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाएगी।

    इस छापेमारी अभियान में थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह, एफएसटी टीम में शामिल अपर थानाध्यक्ष शैलेन्द्र प्रसाद गुप्ता सहित पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट मौजूद थे।