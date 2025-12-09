Araria News: 14 दिसंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, घर-घर जाकर बच्चों को दी जाएगी ड्रॉप

संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। आगामी 14 दिसंबर से आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकटी में आशा कार्यकर्ताओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

इसमें आशा कार्यकर्ता, आशा फेसिलिलेटर, एएनएम, एनजीओ प्रतिनिधि और सुपरवाइजर शामिल हुए। प्रशिक्षण का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानिटर और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया।

इसका मुख्य उद्देश्य पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा अजमत राणा, बीएचएम अनुप कुमार, डब्ल्यूएचओ मानिटर गोपाल कुमार, काउंसलर राज गौरव झा भी उपस्थित रहे।

बैठक में शून्य से पांच साल तक के सभी बच्चों को शत-प्रतिशत पोलियो दवा पिलाने के लिए लोगों में जागरूकता लाने पर जोर दिया गया। भारत को पोलियो मुक्त बनाने की पहल पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें एक भी बच्चा छूट गया तो सपना अपना टूट गया के संकल्प के साथ आशा और आशा फेसिलिलेटर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।