    Araria News: 14 दिसंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, घर-घर जाकर बच्चों को दी जाएगी ड्रॉप

    By Dipak Kumar Gupta Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:51 AM (IST)

    अररिया में पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से शुरू होगा। इस अभियान के तहत, स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप देंगे। इस अभियान का उद्देश ...और पढ़ें

    फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। आगामी 14 दिसंबर से आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकटी में आशा कार्यकर्ताओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

    इसमें आशा कार्यकर्ता, आशा फेसिलिलेटर, एएनएम, एनजीओ प्रतिनिधि और सुपरवाइजर शामिल हुए। प्रशिक्षण का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानिटर और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया।

    इसका मुख्य उद्देश्य पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा अजमत राणा, बीएचएम अनुप कुमार, डब्ल्यूएचओ मानिटर गोपाल कुमार, काउंसलर राज गौरव झा भी उपस्थित रहे।

    बैठक में शून्य से पांच साल तक के सभी बच्चों को शत-प्रतिशत पोलियो दवा पिलाने के लिए लोगों में जागरूकता लाने पर जोर दिया गया। भारत को पोलियो मुक्त बनाने की पहल पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें एक भी बच्चा छूट गया तो सपना अपना टूट गया के संकल्प के साथ आशा और आशा फेसिलिलेटर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

    14 तारीख को बूथ ड्यूटी के बाद, 15 से 18 तारीख तक ये कार्यकर्ता घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। घर-घर पोलियो खुराक पिलाने वाले कर्मियों को अभियान की प्रक्रिया, बच्चों की श्रेणीकरण पद्धति और फील्ड कार्य से संबंधित जानकारी दी गई।

    प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि 0-5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना टीम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि कोई बच्चा घर पर नहीं मिलता है तो उसे एक्स कैटगरी में रखा जाएगा।

    इसके बाद यदि टीम उसी गांव में कार्यरत है तो वे संबंधित घरों का पुनः भ्रमण कर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगे। यह अभियान 14 से 18 दिसंबर तक चलेगा। वहीं 20 दिसंबर से बी टीम द्वारा ऐसे बच्चों को खुराक पिलाने का कार्य किया जाएगा जो पहले चरण में छूट गए हों।