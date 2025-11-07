Language
    Araria News: अररिया में महिला की संदिग्ध मौत, दहेज को लेकर पति पर हत्या का आरोप

    By Suman Saurabh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:24 PM (IST)

    अररिया जिले में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने पति पर दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    अररिया में महिला की संदिग्ध मौत, दहेज को लेकर पति पर हत्या का आरोप (जागरण)

    संवाद सूत्र, अररिया। नगर थाना क्षेत्र के वनगामा वार्ड संख्या 13 में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। वहीं ससुराल वालों ने दहेज की खातिर पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया है। घटना को लेकर मृतका के भाई घिवाहा वार्ड संख्या तीन निवासी मो नजीर ने बताया कि डेढ़ वर्ष पूर्व बहन बीबी रबीना की शादी नगर थाना क्षेत्र के वनगामा वार्ड संख्या 13 निवासी मो. शाहिद से की थी।

    उस समय सामर्थ्य के अनुसार शाहिद को दहेज भी दिया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही शाहिद और उनके परिवार के अन्य सदस्य रवीना को मायके से कुछ ना कुछ मांग करने के लिए प्रताड़ित करने लगा। जब रवीना मायके से कुछ मांगने से मना करती तो ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते।

    भाई ने बताया कि बुधवार की देर रात उनके चाची के मोबाइल पर रवीना के पति का फोन आया और बोला कि आपकी बेटी मर गई है। आप आकर ले जाइये। घटना की सूचना पर जब वह पहुंचे तो देखा कि रवीना के ससुराल में काफी भीड़ लगी है और वहां गांव का मुखिया आदिल भी मौजूद है और रवीना का शव जमीन पर पड़ा हुआ है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि जब घटना की सूचना 112 पर दी गई तो काफी देर बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। वहीं, गांव के मुखिया उन्हें बार-बार शव को कब्रिस्तान में दफनाने का दवाब बना रहे थे।

    नजीर ने बताया कि काफी देर बीत जाने के बाद जब पुलिस वहां नहीं पहुंची तो वह खुद नगर थाना पहुंचकर घटना की सूचना थानाध्यक्ष मनीष कुमार रजक को दी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया।

    मामले को लेकर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही उनके द्वारा एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर भेज कर जांच कराई गई। एफएसएल की जांच की पहली दृश्यता में प्वाइजन खाने से मौत का मामला सामने आया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।