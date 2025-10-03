अररिया में ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाई 365 मीटर सड़क, किया उद्घाटन

संवाद सूत्र, रेणुग्राम (अररिया)। फारबिसगंज प्रखंड के खवासपुर में मुख्य से सड़क से दुर्गा मंदिर होकर रेलवे स्टेशन जाने वाली श्रमदान से बनी सड़क का सामूहिक रूप से ग्रामीणों ने मंगलवार को फीता काटकर उद्घाटन किया।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार खवासपुर बाजार से शिव मंदिर, दुर्गा स्थान होकर जाने वाली मुख्य ग्रामीण पथ वर्षों से काफी जर्जर अवस्था में पड़ा था। जो जनप्रतिनिधियों के अनदेखी का शिकार था।

प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधि के उपेक्षा एवं उदासीन रवैया से परेशान स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व मुखिया कुमार नाथ झा की अगुआई में इस सड़क के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया।

जन सहयोग एवं ग्रामीण युवाओं के ग्रामीण श्रमदान से 365 मीटर सड़क का पीसीसी ढलाई कर डाला। पूर्व मुखिया कुमार नाथ झा ने बताया की यह सड़क काफी महत्वपूर्ण सड़क है। जो काफी जर्जर अवस्था में था।

सड़क में कीचड़ के कारण लोगों की आवाजाही कठिन बना था। स्थिति ऐसी थी कि इस होकर पांव पैदल चलना कठिन बना था। ऐसे में दुर्गा पूजा के समय में लोगों को मंदिर आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी।