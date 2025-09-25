जोगबनी-अररिया-सिलीगुड़ी रेलखंड पर ट्रेन चलाने की मांग, ठगा हुआ महसूस कर रहे लोग
अररिया-ठाकुरगंज रेलमार्ग शुरू होने के बाद भी जोगबनी-फारबिसगंज से सिलीगुड़ी के लिए ट्रेनें नहीं चलने से सीमांचल के यात्री परेशान हैं। कटिहार रेल मंडल की परामर्श समिति ने इंटरसिटी एक्सप्रेस का मार्ग बदलने और एक पैसेंजर ट्रेन चलाने का सुझाव दिया है। रक्सौल-जोगबनी ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी तक बढ़ाने और नरकटियागंज-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को नियमित करने की भी मांग की गई है।
संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। नवनिर्मित अररिया-ठाकुरगंज रेलमार्ग के लोकार्पण के बाद अब तक जोगबनी-फारबिसगंज से सिलीगुड़ी के लिए एक भी ट्रेन नहीं चलाए जाने से सीमांचल के रेल यात्री ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
गौरतलब है कि वर्तमान में सिर्फ एक जोड़ी पैसेंजर्स ट्रेन कटिहार से अररिया कोर्ट होते हुए सिलीगुड़ी के लिए दी गई है, जो यात्रियों की संख्या को देखते हुए कम है। इस ट्रेन में यात्रियों की बेहतासा भीड़ होती है, जो भेंड़ बकरी की तरह लदकर यात्रा करने को मजबूर हैं।
इस संदर्भ में कटिहार रेल मंडल की रेल परामर्श दात्रि समिति के सदस्य बछराज राखेचा में डीआरएम, सीनियर डीसीएम तथा सीनीयर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर को पत्र भेजकर वर्तमान में जोगबनी से सिलीगुड़ी टाउन के बीच परिचालित इंटरसिटी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर अररिया से रहमतपुर, पोवाखाली, ठाकुरगंज होते हुए चलाए जाने की मांग की है।
इसका जोगबनी से प्रस्थान समय परिवर्तन कर प्रातः 6:30 बजे एवं सिलीगुड़ी टाउन से वापसी में अपराह्न तीन बजे किए जाने को लिखा है। इसके साथ ही जोगबनी से सिलीगुड़ी के लिए एक पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने का सुझाव दिया है।
इसके साथ ही रक्सौल-जोगबनी के बीच परिचालित ट्रेन को त्रिसप्ताहिक करते हुए इसका विस्तार न्यू जलपाईगुड़ी तक करने तथा पूजा स्पेशल नरकटियागंज-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को नियमित करते हुए इसे त्रिसाप्ताहिक ट्रेन के रूप में चलाये जाने की मांग की।
कटिहार रेल डिवीजन के मुख्य परिचालन प्रबंधक ने राखेचा को दूरभाष पर बताया कि इन ट्रेनों को चलाए जाने की संभावना पर विभागीय रेल अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जिसके सुखद परिणाम आने की आशा की जा सकती है।
वहीं, सांसद के रेल प्रतिनिधि सह डीआरयूसीसी सदस्य विनोद सरावगी, रेल कम्यूटर्स फोरम के सदस्य राकेश रौशन, रेल यात्री संघ के सदस्य चंदन भगत आदि ने भी इन ट्रेनों के परिचालन हेतु सांसद प्रदीप सिंह से पहल किए जाने का अनुरोध किया है।
