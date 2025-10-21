Araria News: अररिया में करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए लगाया जाम
अररिया में करंट लगने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और मामले की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, रेणुग्राम (अररिया)। फारबिसगंज प्रखंड के रमई पंचायत स्थित वार्ड संख्या तीन में दीपावली के दिन रमई के समीप करिया पुल के पास तालाब में विद्युत करंट के चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर बाद की है।
मृतक का नाम विद्यानंद मल्लिक (40) एवं सागर मल्लिक (13) है जो रमई वार्ड संख्या तीन का निवासी है। घटना से गांव में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीण व स्वजन की भीड़ सड़क जाम कर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया।
मौके पर मौजूद कई लोगों ने बताया कि तालाब में विद्युत तार गिरा हुआ था। जिसके कारण पानी में करंट आ गया। हालांकि, बिजली विभाग ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है।
सूचना पर फारबिसगंज थानाध्यक्ष सह पुनि राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल पहुंची तथा लोगों को समझा बुझा कर कार्रवाई का आश्वासन के बाद जाम को हटवाया। दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेजा।
घटना के संबंध में पंचायत के उप मुखिया विक्रम ठाकुर, ग्रामीण मिठ्ठू चौधरी आदि ने बताया कि विद्यानंद किसी काम से आदिवासी टोला की ओर पानी से होकर जा रहे थे। पानी में विद्युत प्रवाह से तत्काल उसकी मौत हो गई। हो हल्ला पर पिता को बचाने तालाब में पहुंचे उनके पुत्र सागर भी करंट के चपेट में आ गया। जिससे उसकी भी मौत हो गई।
इस घटना से दीपावली के दिन गांव की खुशियां गम में बदल गई। गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। स्थानीय लोगों ने मृतक के स्वजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है।
