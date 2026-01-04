अररिया में दो बीघा जमीन की रजिस्ट्री को लेकर मारपीट, जानलेवा हमले में युवक की मौत

संवाद सूत्र, फारबिसगंज/अररिया (अररिया)। जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रमई वार्ड संख्या पांच में दो बीघा जमीन की रजिस्ट्री को लेकर चला आ रहा विवाद रविवार को हिंसक रूप ले लिया। इस जानलेवा हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार, दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन रजिस्ट्री को लेकर विवाद चल रहा था। इसी क्रम में रविवार सुबह करीब नौ बजे दूसरे पक्ष के लोग पीड़ित के घर पहुंचे और मारपीट की। जिसमें दिनेश झा (32), पिता परमेश्वर झा उनकी पत्नी आरती देवी और छोटे भाई धनंजय झा घायल हो गया। घायलों को तत्काल फारबिसगंज अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इलाज के लिए पूर्णिया ले जाने के दौरान रास्ते में ही दिनेश झा की मौत हो गई।

वहीं, सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉ. कुमार मार्कण्डेय ने बताया कि उन्हें गंभीर अवस्था में मरीज लाए जाने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि मरीज की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इधर घटना के संदर्भ में मृतक की पत्नी आरती देवी के फर्द बयान पर फारबिसगंज थाना में केस दर्ज किया गया है। जिसमें बताया कि रमई निवासी सर्वेश झा उर्फ टुनटुन झा ने जमीन के लिए उनके पति से रुपया लिया था।

लेकिन जमीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा था। इसके लिए उनके पति व वे लोग हमेशा कह रहे थे। लेकिन सर्वेश झा सहित अन्य उनके पति व परिवार के लोगों के साथ मारपीट गाली-गलौज कर रहे थे। घायल आरती देवी ने बताया कि जब उसके पति ने जमीन रजिस्ट्री के लिए कहा तो रविवार की सुबह सर्वेश झा उर्फ टुनटुन झा एक दर्जन से अधिक लोगो के साथ घर पर आया और पति दिनेश झा, देवर धनंजय झा व उनके साथ बेहरमी के साथ तेज धारदार हथियार से मारपीट कर ना केवल गंभीर रूप से घायल कर दिया, बल्कि घर में रखा रुपया व मोबाइल सहित अन्य सामान आदि भी लूट लिया।

पत्नी ने योजनाबद्ध तरीके से हमला करते हुए जान से मारने का आरोप लगाया है। इधर घायल दिनेश झा की मौत की सूचना पर फारबिसगंज पुलिस सदर अस्पताल अररिया पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है।

पूछे जाने पर थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दो पक्षो में मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल दिनेश झा की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक की पत्नी के फर्द बयान पर केस दर्ज किया गया है।

विगत एक जनवरी को भी हुई थी मारपीट की घटना इधर घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि विगत एक जनवरी को भी दोनों पक्ष के बीच मारपीट की घटना हुई थी। जिसको लेकर दोनों पक्ष के द्वारा थाना में आवेदन देकर एक दूसरे के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था।