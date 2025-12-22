Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Araria News: दहेज की खातिर पत्नी को निकाला, पति ने रचाई दूसरी शादी; मामला दर्ज

    By Prashant Prashar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    अररिया के पलासी में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को घर से भगा दिया और दूसरी शादी कर ली। पीड़िता ने पलासी थाना में पति सहित ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, पलासी (अररिया)। प्रखंड क्षेत्र के गड़हरा गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को घर से भगाकर पति द्वारा दूसरी शादी किए जाने का मामला सामने आया है।

    इस मामले में पीड़िता ने पलासी थाना में पति सहित चार लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराई है। जिसमें पति सतीश साह उर्फ बबलू, ससुर पुण्यानंद साह, सास सुशीला देवी व दीपक साह उर्फ बबुआ को आरोपित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दर्ज मामले में पीड़िता ने उल्लेख किया है कि मेरी शादी करीब पांच वर्ष पूर्व हुई थी। जिसमें उपहार स्वरूप तीन लाख का कीमती सामान देकर गड़हरा गांव के सतीश साह उर्फ बबलू से शादी हुई थी। जिससे मुझे आठ माह का एक पुत्र भी है।

    बीते करीब दो वर्ष से पति सहित ससुराल वालों द्वारा दहेज स्वरूप दो लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही पति द्वारा दूसरी शादी करने की धमकी दी गई।

    इस क्रम में करीब एक वर्ष पूर्व पति सहित ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर घर से भगा दिया गया। तब से मैं अपने मायके बरहट गांव में रह रही हूं। बीते 16 दिसंबर को जानकारी मिली कि सास ससुर ने मेरे पति की नकटाखुर्द की रेखा देवी से दूसरी शादी करवा दी।

    तत्पश्चात 17 दिसम्बर को मैं अपनी मां के साथ ससुराल गई, तो ससुराल वालों ने रखने से इंकार करते हुए दुर्व्यवहार करते हुए धक्का-मुक्की कर भगा दिया। वहीं, थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गयी है।