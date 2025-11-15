Araria Election Result 2025: दो-दो सीट पर भाजपा और कांग्रेस, राजद और AIMIM के हिस्से आई एक-एक सीट

प्रशांत पराशर, अररिया। जिले की छह विधानसभा के लिए मतगणना का कार्य शुक्रवार को बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल पर संपन्न हो गया। चुनाव परिणाम में दो-दो सीट पर भाजपा और कांग्रेस तो एक-एक सीट एआईएमआईएम और राजद के हिस्से में आई। भाजपा ने अपने पुराने सीट नरपतगंज और सिकटी में जीत हासिल की। जबकि फारबिसगंज सीट कांग्रेस से हार गई।

कांग्रेस के हिस्से अररिया और फारबिसगंज सीट आई है, जबकि जोकीहाट में एआईएमआईएम और रानीगंज में राजद जीती है। अररिया सीट पर कांग्रेस के आबिदुर्र रहमान को 91527 वोट मिला, जबकि निकटतम प्रतिद्धंदि जदयू की शगुफ्ता अजीम को 78788 मत मिला। इस प्रकार आबिदुर्र रहमान 12 हजार 741 मतों से विजयी हुए। यहां से आबिदुर्र रहमान ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की।

जोकीहाट विधानसभा से एआईएमआईएम उम्मीदवार मुर्शिद आलम ने जीत दर्ज की। उनको 83,737 मत मिला, जबकि निकटतम प्रत्याशी जदयू के मंजर आलम को 54,934 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार मुर्शिद आलम ने मंजर आलम को 28,803 मतों के अंतर से हराकर निर्वाचित हुए। वहीं, जनसुराज उम्मीदवार सरफराज आलम को 35 हजार 354 मत मिले वह तीसरे स्थान पर रहे। वहीं महागठबंधन के राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम को 29 हजार 659 मत मिला। वह चौथे स्थान पर रहे।

फारबिसगंज सीट इस बार भाजपा नहीं बचा सकी। यहां से लगातार दो बार से विधायक रहे विद्यासागर केशरी कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास से चुनाव हार गए। लगभग 40 साल बाद फारबिसगंज विधानसभा में कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। मनोज विश्वास ने महज 221 वोट से जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास को 1 लाख 20 हजार 114 मत प्राप्त हुए। जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी विद्यासागर केसरी को 1 लाख 19 हजार 893 मत मिला।

सिकटी सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार मंडल ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगायी। इस बार उन्हें एक लाख 11 हजार 342 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वीआईपी प्रत्याशी हरि ना प्रामाणिक को 19 हजार 322 वोट से पराजित किया।

वीआईपी प्रत्याशी हरि ना प्रामाणिक को 92 हजार 20 वोट मिले। इससे पहले विजय कुमार मंडल 1995 में बीपीपा, 2000 में निर्दलीय व 2009 के उपचुनाव में लोजपा के टिकट पर अररिया सदर सीट से जीते थे। वे पांच बार विधायक रहे हैं और इस बार छठी बार निर्वाचित हुए हैं।

नरपतगंज से भाजपा प्रत्याशी देवंती यादव ने जीत हासिल की। उन्हें 120557 मत मिला जबकि उनके निकटतम प्रतिद्धंदि राजद के मनीष यादव को 95204 वोट मिला। इस प्रकार देवंती यादव ने 25353 मतों से जीत हासिल की। यह सीट भाजपा बचाने में कामयाब रही।