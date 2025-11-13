Language
    Araria Election RESULT 2025: अररिया की 6 सीटों के नतीजे, सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती

    By Suman Saurabh Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:49 PM (IST)

    Araria Election RESULT 2025: अररिया जिले की छह विधानसभा सीटों नरपतगंज, रानीगंज (अजा), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी के नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं। मतगणना का कार्य सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होगा, जो अंतिम वोट की गिनती तक चलेगा। प्रत्येक विधानसभा के इवीएम से मतगणना के लिए 14 टेबुल की व्यवस्था की गई है। मतगणना कार्य पर निगरानी रखने के उद्देश्य से नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।

    Araria Election RESULT 2025: अररिया जिले की छह विधानसभा सीटों नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी के नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं। 

    संवाद सूत्र, अररिया। Araria Election RESULT 2025 अररिया जिले की छह विधानसभा सीट के लिए मतगणना कार्य शुक्रवार को कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में बनाए गए सात मतगणना प्रशालों में सुबह आठ बजे से होगी। यहां नरपतगंज,रानीगंज,फारबिसगंज,अररिया, जोकीहाट, सिकटी विधान सभा एवं डाक मतपत्र की गिनती होगी। मतगणना का कार्य सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होगा, जो मतगणना कार्य की समाप्ति तक चलेगा। प्रत्येक विधानसभा वार इवीएम से मतगणना के लिए 14 टेबुल की व्यवस्था की गई है। मतगणना कार्य पर निगरानी रखने के उद्देश्य से नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना गई है।

    मतगणना केंद्र के आसपास विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों के समर्थकों के अत्यधिक भीड़ की सम्भावना के मद्देनजर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु डीएम अनिल कुमार एवं एसपी अंजनी कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर चिह्नत स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल एवं वीडियो ग्राफर की प्रतिनियुक्ति की गई है।

    इसी क्रम में गुरूवार को कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण में प्रतिनियुक्ति सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक की गयी। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

    कृषि उत्पादन बाजार समिति मुख्य द्वारा से पहले अररिया-रानीगंज मार्ग में दोनों ओर बैरियर के बीच केवल अधिकृत वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दोनों बैरियर एवं बैरिकेडिंग के भीतर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त रहेंगे। बैरियर पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का दायित्व होगा कि वे मतगणना कार्य से संबंधित वैद्य प्रवेश पत्र, पहचान पत्र के आधार पर ही अधिकृत व्यक्तियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों को रानीगंज बस स्टैंड बैरिकेडिंग के आगे जाने दिया जायेगा।

    इसके अलावा बाजार समिति के बाहर दक्षिण, पूरब, पश्चिम बाउंड्री, अररिया बस स्टैंड बैरिकेडिंग, ड्राप गेट, बिजली आफिस के पास ड्राप गेट सहित अन्य चिन्हित कुल16 मार्गों में ड्राप गेटों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी, सुरक्षा बल एवं वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति की गई है। बाजार समिति के बाहर 11 गश्तीदल भी प्रतिनियुक्ति किए गए हैं।

    मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी का दायित्व होगा कि मुख्य द्वार पर मतगणना अभिकर्ता, मतगणना कर्मी एवं अन्य पदाधिकारियों के पास की जांच कर प्रवेश करायेंगे। सबका चेकिंग और फ्राइस्किंग कराकर ही अंदर भेजेंगे। कोई प्रत्याशी, अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता अपने साथ कुछ भी बाजार समिति के अंदर नहीं ले जाएंगे। कोई भी सामग्री जैसे मोबाइल, पेंसिल, कैलकुलेटर, पानी बोतल, पेन इत्यादि सामान अंदर प्रवेश नहीं करेगा।

    निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केन्द्र में निर्वाचन प्रेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी को ईटीपी बीएस कार्य हेतु एवं ईटीपी बीएसप्री काउंटिंग हेतु पर्यवेक्षक (ओटीपी प्राप्त करने हेतु) को छोड़कर किसी को भी मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी मतगणना कर्मी अपने साथ मोबाइल या कोई सामान लेकर मतगणना कक्ष में नहीं जायेंगे। इसे मतगणना कक्ष के गेट पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।

    मतगणना केंद्र पर कार्मिक कोषांग, कर्मी कल्याण, चिकित्सा कक्ष, मीडिया कक्ष, यातायात व्यवस्था, मतगणना नियंत्रण कक्ष आदि भी बनाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को आयोग के दिशा-निर्देश एवं मानक के अनुरूप जवाबदेही से कार्य करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मी हर हाल में ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंच जाएंगे। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता सहित किसी को भी मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

    मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। जगह-जगह पर सीसीटीवी अधिष्ठापित किए गए हैं तथा वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की गई है। अनाधिकृत व्यक्तियों के केंद्र के भीतर प्रवेश पर रोक लगाया गया है। मतगणना केंद्र पर जाने हेतु प्रवेश पत्र की व्यवस्था की गई है। मतगणना के विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में एडीएम जिला लोक शिकायत निवारण अररिया अजय कुमार ठाकुर एवं एवं अनुमंडल पदाधिकारी अररिया रहेंगे।