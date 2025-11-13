Language
    Araria Election Result 2025: एग्जिट पोल ने बढ़ाई प्रत्याशियों की धड़कन, जल्द अटकलों पर लगेगा विराम

    By Anil Kumar Tripathi Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    अररिया चुनाव परिणाम 2025 को लेकर एग्जिट पोल के नतीजों ने उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। सभी की निगाहें अब चुनाव परिणाम पर टिकी हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, अररिया। 11 नवंबर की शाम जैसे ही मतदान संपन्न हुआ इसके बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो गया था। इस एग्जिट पोल ने महागठबंधन की धड़कनें बढ़ा दी है। इसको लेकर एनडीए के नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं कुछ लोग इस पूर्वानुमान को सही बता रहा है तो कोई झूठा कह रहा है। शुक्रवार को मतगणनाो बाद ही इसके दावों की पड़ताल हो सकेगी। दस बजे से ही मतगणना केंद्रों से रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे।

    जबतक परिणाम घोषित नहीं हो जाता है तब तक सभी जीत हार को लेकर कयास लगा रहे हैं। जिले की सभी छह विधानसभा सीटों में पांच पर आमने सामने तो एक जगह त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना है। महागठबंधन के नेता एग्जिट पोल को झूठा बता रहे हैं।

    इनका कहना है कि 14 नवंबर को एग्जिट पोल के पूर्वानुमान का पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। यह चर्चा हर चौक चौराहों पर हो रही थी। खामोश मतदाताओं के बीच किसी भी जीत-हार बताना जल्दबाजी होगी। हर सीट पर कांटे की लड़ाई है।

    अररिया विधानसभा क्षेत्र में हर चौक चौराहों पर वोट के बिखराव की चर्चा कर रहे हैं। कोई मुस्लिम वोट को चारों उम्मीदवारों को मिलने की बात कर रहे है तो कोई यादव का वोट महागठबंधन व ब्राह्मण का वोट शिवदीप लांडे को भी मिलने की बात कर रहे है। मतदान जिस तरह से हुआ है यह कई वर्षो का रिकार्ड तोड़ दिया है। वोट प्रतिशत बढ़ने से किसको फायदा होगा, कहना मुश्किल है।

    एनडीए के नेताओं का कहना है कि मतदाताओं ने विकास को प्राथमिकता दी है जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है।

    वहीं, महागठबंधन नेताओं का कहना है यह सत्ता परिवर्तन की लहर थी, इसको देखते हुए मतदाताओं ने सोच समझकर महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। चुनाव परिणाम को लेकर दोनों दलों के नेताओं की अलग अलग बातें सामने आ रही है। मतगणना को लेकर जिस तरह से एनडीए के नेता उत्साहित हैं उसी तरह महागठबंधन में भी उत्साह है।

    महिलाओं ने जिस तरह से मतदान में भाग लिया यह रिकार्ड है। अररिया विधानसभा में मुख्य मुकाबला एनडीए व महागठबंधन के बीच ही रहेगा। कौन किस पर भारी पड़ेगा कहना मुश्किल है। जनता का फैसला इवीएम में कैद हो गया है। परिणाम 14 नवंबर को दोपहर तक आ जाएगा। जबतक परिणाम घोषित नहीं हुआ है दोनों दलों के नेता अपना अपना राग अलाप रहे हैं।