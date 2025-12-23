Bihar News: दहेज की मांग को लेकर पत्नी को बच्चे सहित घर से निकाला, अब्दुल वाहिद ने की दूसरी शादी

संवाद सूत्र, पलासी (अररिया)। प्रखंड क्षेत्र के फरसाडांगी गांव में कथित दहेज की मांग को लेकर पति सहित ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर विवाहिता को बच्चा सहित घर से निकालने का मामला सामने आया है। साथ ही पति द्वारा दूसरी शादी कर लिए जाने की बात कही गई है।

इस मामले में पीड़िता बीबी गुलाबी ने पलासी थाना में पति सहित 13 लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया है। जिसमें पति अब्दुल वाहिद, ससुर मु सलीम, सास सफुला, फैय्याज, शमशाद, अजमेरुन, सहित अन्य लोगों को आरोपित किया गया है।

दर्ज मामले में पीड़िता ने उल्लेख किया है कि मेरी शादी करीब दो वर्ष पूर्व फरसाडांगी गांव के मु सलीम के पुत्र अब्दुल वाहिद के साथ हुई थी। शादी के समय उपहार स्वरूप दो लाख रुपये नकदी व कीमती सामान भी दिया गया था।

शादी के बाद एक वर्ष तक मैं अपने ससुराल में ठीक ठाक रही। उसके बाद पति सहित ससुराल वालों द्वारा दहेज स्वरूप पांच लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी क्रम में पति सहित ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर बच्चा सहित घर से निकाल दिया।

पीड़िता ने कहा, तब से मैं अपने मायके फरसाडांगी गांव में ही अपनी मां अफरोजा बेगम के यहां रह रही हूं। इसी दौरान बीती 20 दिसंबर की रात्रि मेरे पति अब्दुल वाहिद ने दूसरी शादी शहजादी से कर ली। साथ ही मुझे धमकी देता है कि पांच लाख रुपये लाओगी तभी तुम्हें व बच्चा को रखेंगे?