अररिया में सीओ-राजस्व कर्मियों की हड़ताल से अंचल दफ्तर ठप, दाखिल-खारिज और परिमार्जन पर ब्रेक
अररिया के नरपतगंज अंचल कार्यालय में सीओ और राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से कामकाज पूरी तरह ठप हो गया ...और पढ़ें
HighLights
नरपतगंज अंचल कार्यालय में सीओ-राजस्व कर्मियों की हड़ताल।
दाखिल-खारिज, परिमार्जन जैसे भूमि कार्य पूरी तरह ठप।
ग्रामीणों को भारी परेशानी, जिला प्रशासन से समाधान की मांग।
संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। अररिया जिले के नरपतगंज अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी (सीओ) सहित तमाम राजस्व कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अंचल का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है।
प्रशासनिक और राजस्व संबंधी कार्य बाधित रहने के कारण अपनी अति-आवश्यक जरूरतों के लिए अंचल कार्यालय पहुँच रहे आम ग्रामीणों को भारी फजीहत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अंचल दफ्तर में कामकाज बंद रहने से सबसे अधिक प्रभाव जमीन के दस्तावेजों में त्रुटि सुधार (परिमार्जन) तथा दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों पर पड़ रहा है। दूर-दराज के गांवों से अपने काम के सिलसिले में पहुँच रहे लोगों को बिना किसी निष्पादन के खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है।
दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर फरियादी
अंचल कार्यालय से जुड़े जरूरी भूमि संबंधी कार्यों के लिए आम लोगों को बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जमीन के कागजातों में नाम, रकबा या खाता सुधार की प्रक्रिया अटकी हुई है, जिससे खरीद-बिक्री से लेकर बैंक लोन और पारिवारिक बंटवारे तक के मामले लटके पड़े हैं।
कार्यालय पहुँच रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों और हड़ताल से उत्पन्न इस गतिरोध का समय रहते समाधान निकाला जाना चाहिए था। रोजाना सैकड़ों आवेदन जमा हो रहे हैं या पोर्टल पर लंबित पड़े हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
अधिकारियों से जल्द समाधान निकालने की मांग
हड़ताल के कारण आम जनता में लगातार निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और भूमि स्वामियों ने जिला प्रशासन व विभागीय अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है।
लोगों की मांग है कि हड़ताली कर्मचारियों की समस्याओं व मांगों का शीघ्र न्यायसंगत समाधान निकाला जाए, ताकि अंचल कार्यालय में राजस्व संबंधी कार्य सामान्य हो सकें और लंबित पड़े आवेदनों का तेजी से निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
अंचल कार्यालय स्थिति का संक्षिप्त विवरण
|विवरण
|अंचल कार्यालय की वर्तमान स्थिति
|प्रभावित कार्यालय
|अंचल कार्यालय, नरपतगंज (अररिया जिला)
|हड़ताल पर कर्मी
|अंचलाधिकारी (CO) एवं समस्त राजस्व कर्मचारी
|सर्वाधिक प्रभावित कार्य
|दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), परिमार्जन (त्रुटि सुधार) एवं भूमि मापी
|जनता की समस्या
|आवेदनों का निष्पादन लंबित, बार-बार दफ्तर के लगाने पड़ रहे चक्कर
|वर्तमान मांग
|जिला प्रशासन हड़ताल खत्म कराकर राजस्व कार्य सामान्य करे
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