अररिया में सीओ-राजस्व कर्मियों की हड़ताल से अंचल दफ्तर ठप, दाखिल-खारिज और परिमार्जन पर ब्रेक

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। अररिया जिले के नरपतगंज अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी (सीओ) सहित तमाम राजस्व कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अंचल का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है।

प्रशासनिक और राजस्व संबंधी कार्य बाधित रहने के कारण अपनी अति-आवश्यक जरूरतों के लिए अंचल कार्यालय पहुँच रहे आम ग्रामीणों को भारी फजीहत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अंचल दफ्तर में कामकाज बंद रहने से सबसे अधिक प्रभाव जमीन के दस्तावेजों में त्रुटि सुधार (परिमार्जन) तथा दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों पर पड़ रहा है। दूर-दराज के गांवों से अपने काम के सिलसिले में पहुँच रहे लोगों को बिना किसी निष्पादन के खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है।

दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर फरियादी अंचल कार्यालय से जुड़े जरूरी भूमि संबंधी कार्यों के लिए आम लोगों को बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जमीन के कागजातों में नाम, रकबा या खाता सुधार की प्रक्रिया अटकी हुई है, जिससे खरीद-बिक्री से लेकर बैंक लोन और पारिवारिक बंटवारे तक के मामले लटके पड़े हैं।