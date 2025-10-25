अररिया विधानसभा चुनाव: आबिदुर्र-शगुफ्ता के बीच मुकाबला, जनसुराज और निर्दलीय उम्मीदवार बनेंगे कांटे

प्रशांत पराशर, अररिया। अररिया सीट पर नाम वापसी के बाद यूं तो दस प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के सिटिंग विधायक आबिदुर्र रहमान और जदयू की शगुफ्ता अजीम के बीच ही माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे। लेकिन इस बार के चुनावी मैदान में जनसुराज प्रत्याशी फरहत आरा बेगम और निर्दलीय शिवदीप लांडे इनकी राह में कांटे बन सकते हैं। दोनों की नजर यहां के मुस्लिम मतदाताओं पर है। शिवदीप लांडे यहां एसपी के रूप में कार्य कर चुके हैं। जिस कारण युवाओं के बीच उनकी अलग पहचान और पैठ है। अररिया विधानसभा में 42 फीसदी आबादी मुस्लिम समुदाय की है। इसमें भी कुल्हैया जाति की आबादी कुल में आधे से अधिक है। जीत का सेहरा भी कुल्हैया जाति की प्रत्याशी के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। इस चुनाव में यहां से दस में सात मुस्लिम तो तीन हिंदू प्रत्याशी हैं। कांग्रेस, जदयू, जनसुराज के अलावा आम आदमी पार्टी से चंद्रभूषण, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से मो आसिफ आलम, एआइएमआइएम से मो मंजूर आलम, राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल से मो राशिद अनवर, निर्दलीय गफूर, विशाल कुमार राय और शिवदीप लांडे हैं।