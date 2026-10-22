नेपाल भेजी जा रही 75 बोरी यूरिया जब्त, अररिया में एसएसबी-कृषि विभाग की कार्रवाई, पिकअप छोड़ फरार हुए तस्कर

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज प्रखंड के भारत-नेपाल सीमावर्ती घुरना थाना क्षेत्र में एसएसबी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार की रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के लिए ले जाई जा रही 75 बोरी यूरिया खाद जब्त की है। जब्त की गई यूरिया का कुल वजन 3375 किलोग्राम यानी 33.75 क्विंटल बताया गया है।

इस कार्रवाई के दौरान खाद लदा टाटा पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया गया है, हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से तस्कर या वाहन चालक भागने में सफल रहे, जिससे किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जब्त खाद को आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए कृषि विभाग, नरपतगंज को सुपुर्द कर दिया गया है।

एसएसबी की 56वीं वाहिनी, बथनाहा के अंतर्गत एच समवाय घुरना के कैंप कमांडर रघुनाथ के नेतृत्व में जवानों ने सोमवार की रात करीब नौ बजे कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त विशेष गश्ती अभियान चलाया था। इस दौरान भारत-नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 191/1 से करीब आठ सौ मीटर भारतीय क्षेत्र में घुरना गांव के समीप एक टाटा पिकअप गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी मिली। टीम ने जब गाड़ी की तलाशी ली, तो उसमें 45-45 किलोग्राम की 75 बोरी आईपीएल (IPL) कंपनी की यूरिया खाद लदी हुई मिली। खाद के परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या कागजात नहीं मिलने की स्थिति में टीम ने खाद सहित पिकअप वाहन को अपने कब्जे में ले लिया।

कृषि विभाग और एसएसबी के अधिकारी रहे शामिल इस संयुक्त कार्रवाई में कृषि विभाग की ओर से समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक अनुज कुमार निराला और प्रदीप कुमार शामिल थे। वहीं, एसएसबी की ओर से उपनिरीक्षक रघुनाथ, सहायक उपनिरीक्षक श्यामल सिंघा सहित अन्य सशस्त्र जवान मौजूद रहे।

नेपाल भेजने की थी योजना, तस्करों की तलाश जारी एसएसबी की जब्ती रिपोर्ट के अनुसार, मौके से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खाद कहां से लाई गई थी और इसे किस तस्कर के जरिए कहां पहुंचाया जाना था।