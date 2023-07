जून में 26 प्रतिशत बढ़ी Royal Enfield की कुल सेल, 77109 यूनिट्स की हुई बिक्री

कंपनी ने जून 2023 में कुल 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। जून में कुल ब्रिकी 26 प्रतिशत बढ़कर 77109 यूनिट्स की सेल की है। वहीं कंपनी ने जून 2022 में डीलरों को 61407 यूनिट्स को भेजा था।भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड ने पिछले साल स्क्रैम 411 को लॉन्च किया था। कंपनी आने वाले टाइम में कई दमदार बाइक्स लेकर आने वाली है।

Royal Enfield's total sales increased by 26 percent in June, sales of 77,109 units

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड सबसे अधिक मोटरसाइकिल सेल करने वाली कंपनी में से एक है। आपको बता दें, कंपनी ने जून 2023 में कुल 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। जून में कुल ब्रिकी 26 प्रतिशत बढ़कर 77,109 यूनिट्स की सेल की है। वहीं कंपनी ने जून 2022 में डीलरों को 61,407 यूनिट्स को भेजा था। इसकी तुलना पिछले महीने जून 2022 से करें तो कंपनी ने 11,142 यूनिट्स की की सेल की थी जो 9,614 यूनिट्स की थी। Royal Enfield Super Meteor 650 भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड ने पिछले साल स्क्रैम 411 को लॉन्च किया था। उसके बाद कंपनी ने इस साल Royal Enfield Super Meteor 650 को उतारा था। अगर आप अपने लिए एक नई बुलेट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें, कंपनी आने वाले टाइम में कई दमदार बाइक्स लेकर आने वाली है। ROYAL ENFIELD SHOTGUN 350 BOBBER आपको बता दें रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की अपकमिंग बाइक की लिस्ट में ROYAL ENFIELD SHOTGUN 350 BOBBER बाइक का नाम भी है। उम्मीद ये कि जा रही है कि कंपनी इसे जल्द ही लॉन्च कर सकती है। नई मोटरसाइकिल में 346cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसका मोटर 20.2bhp और 27 Nm का टार्क जनरेट करता है। इसे 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। NEW-GEN ROYAL ENFIELD BULLET 350 पिछले साल नई जनरेशन की बुलेट 350 टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई थी। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कंपनी इसे जल्द ही लॉन्च कर सकती है। इस मोटरसाइकिल में सिंगल-सिलेंडर एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन होगा। जो 20.2 bhp और 27 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे फाइव -स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। वहीं इसमें सिंगल-चैनल ABS सिस्टम, हैलोजन हेडलैंप और टेल लैंप, ट्यूब टायर के साथ वायर-स्पोक व्हील्स, और इसी तरह से आगे और पीछे डिस्क ब्रेक के साथ पेश किया जा सकता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi