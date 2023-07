। अगर आप अपने लिए एक नया हाइब्रिड स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपको एक हाइब्रिड स्कूटर की खासियत बताने जा रहे हैं। इस स्कूटर में आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है।ये 8.04 bhp की पावर पर अधिकतम 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 5.2 लीटर का है। इस स्कूटर का कुल वजन 99 किलोग्राम है।

Yamaha Fascino 125 Hybrid Scooter feature engine style see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। आज के समय में पेट्रोल -डीजल की कीमत तेजी बढ़ते जा रही है। वहीं भारतीय बाजार में तेजी से अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड की डिमांड बढ़ते जा रही है। अगर आप अपने लिए एक नया हाइब्रिड स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपको एक हाइब्रिड स्कूटर की खासियत बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। Hybrid Scooter Yamaha Fascino 125 पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलने वाली हाइब्रिड स्कूटर यामाहा फसीनो 125 की कीमत 92,494 रुपये से होती है। लुक और डिजाइन के मामले में यह सीधे तौर पर एक्टिवा और कई मशहूर ब्रांड की स्कूटर को टक्कर देती है। ये हाइब्रिड स्कूटर कुल 5 वेरिएंट्स और 9 कलर ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत 1,05,277 रुपये खर्च होंगे। इसमें BS6 इंजन है। इसे भारत 2021 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें, नई 2023 Fascino S 125 Fi हाइब्रिड (डिस्क) की कीमत 91,030 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि Ray ZR 125 Fi हाइब्रिड (डिस्क) की कीमत 89,530 रुपये (एक्स-शोरूम) और Ray ZR स्ट्रीट रैली रखी गई है। 125 Fi हाइब्रिड (डिस्क) की कीमत 93,530 रुपये (एक्स-शोरूम) है। Hybrid Scooter Yamaha Fascino 125 इंजन इस स्कूटर में आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है।ये 8.04 bhp की पावर पर अधिकतम 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 5.2 लीटर का है। इस स्कूटर का कुल वजन 99 किलोग्राम है। ब्रेकिंग के तौर पर इसमें ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक हैं। इस स्कूटर का डिजाइन का काफी दमदार है। Hybrid Scooter Yamaha Fascino 125 माइलेज और फीचर्स इस स्कूटर का माइलेज 68.75 kmpl है। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो इसमें एक गोल डिजाइन हैडलाइट, स्टेप-अप सीट, एप्रन-माउंटेड इंडिकेटर, ग्रैब रेल, टेललाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ शामिल है। इस स्कूटर में आपको एडवांस फीचर मिलता है। नया यामाहा वाई-कनेक्ट ऐप फ्यूल कंजप्शन ट्रैकर, मालफंशन नोटिफिकेशन, रिवर्स डैशबोर्ड, राइडर रैंकिंग और भी कई एडवांस फीचर को सपोर्ट करता है।

