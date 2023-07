Honda SP160 में क्या कुछ होगा खास कितनी बदली होगी ये SP125 से, यहां पढ़ें डिटेल्स

आपको बता दें अभी के समय में SP125 की कीमत 86000 रुपये से 90000 रुपये है जबकि यूनिकॉर्न की कीमत 1.10 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। अनुमान ये लगाया जा रहा है की इसकी कीमत यूनिकॉर्न के सामान्य ही होगी। नई होंडा बाइक को पावर देने के लिए 162.7cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया जाएगा।आने वाली इस बाइक के डिजाइन को SP125 के साम्न्य ही रखा जाएगा। इ

What will be special in Honda SP160

Your browser does not support the audio element.