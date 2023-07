इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले दूर करें अपनी सारी गलतफहमियां, बिना जानें अफवाहों पर न करें भरोसा

Electric Two Wheeler Myths कई लोगों के दिमाग में इसको लेकर मिथ है कि बरसात के मौसम में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेफ है या नहीं। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। ये एक गलतफहमी है कि पानी के संपर्क में आने के बाद उनमें खराबी आ सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि ईवी कई सुरक्षा के साथ आती है

Five electric two wheeler myths in India

Your browser does not support the audio element.