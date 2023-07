2 लाख रुपये से कम की कीमत में घर लाएं ये दमदार स्पोर्टी लुक वाली बाइक्स ,यहां पढ़ें लिस्ट

अगर आप अपने लिए एक नई स्पोर्टी लुक मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आज हम आपके लिए 2 लाख रुपये से कम की कीमत में आने वाली बाइक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी में 159.7 सीसी 4-वाल्व ऑयल-कूल्ड इंजन है। जो 17.3 एचपी की पावर और 14.73 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करती है। (जागरण फोटो)

bike under 2 lakh see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारत में टू -व्हीलर का मार्केट काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। इंडियन मार्केट में एक से बढ़कर एक दमदार बाइक्स मौजूद है। अगर आप अपने लिए एक नई स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स से लैस मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आज हम आपके लिए 2 लाख रुपये से कम की कीमत में आने वाली बाइक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। TVS Apache RTR 160 4V टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी में 159.7 सीसी, 4-वाल्व, ऑयल-कूल्ड इंजन है। जो 17.3 एचपी की पावर और 14.73 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसे पांच -स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 1,23,770 रुपये से शुरू होती है और स्पेशल एडिशन के लिए 1.32 लाख रुपये तक जाती है। इसकी टॉप स्पीड 114 किमी प्रति घंटा है। Suzuki Gixxer 250 इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 140-145 किमी प्रति घंटा है। इसमें 249cc सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड SOHC इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 26 hp की पावर और 22.2 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 1,81,400 रुपये है, जबकि राइड कनेक्ट एडिशन की कीमत 1,98,001 रुपये है। Bajaj Pulsar NS160 इस मोटरसाइकिल में 199.5 cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-वाल्व FI DTS-i इंजन है जो 24 hp की पावर और 18.74 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये 9.85 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। जो 125 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच जाती है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 1,29,645 रुपये है। KTM 125 Duke भारतीय बाजार में इस मोटरसाइकिल की कीमत 1,78,892 रुपये है। इसमें 124.7 cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन है, जो 14.3 hp पावर और 12 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 120 किमी प्रति घंटे की है। 2023 Xtreme 160R 4V इस मोटरसाइकिल को पावर देने के लिए 163cc, सिंगल-सिलेंडर, फोर-वाल्व, ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 16.6 hp की अधिकतम पावर और 14.6 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करती है। इसे पांच -स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ये 4.4 सेकंड में 0-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। Yamaha R15S भारतीय बाजार में ये मोटरसाइकिल 155cc लिक्विड-कूल्ड SOHC Fi इंजन के साथ आती है। जो 18 hp की पावर और 14.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसकी टॉप स्पीड 136 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है। इसकी कीमत 1,63,400 रुपये है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi