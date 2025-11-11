Yamaha XSR155 भारत में हुई लॉन्च, रेट्रो डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद यामाहा मोटर इंडिया ने आखिरकार अपनी नई बाइक Yamaha XSR155 को भारतीया बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह नियो-रेट्रो बाइक यामाहा के 155cc के पावरफुल इंजन और क्लासिक डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बीनेशन के साथ आई है। कंपनी ने इसे उन राइडर्स के लिए लेकर आई है, जो किफायती रेट्रो बाइक की तलाश में रहते हैं और ज्यादा आधुनिक पावरट्रेन और अच्छे राइडिंग अनुभव देने का काम करेगा। आइए विस्तार में जानते हैं कि XSR155 को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च की गई है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Yamaha XSR155 का डिजाइन इसका डिजाइन ग्लोबल XSR सीरीज से प्रेरित है। इसमें क्लासिक स्टाइल के साथ मॉडर्न टच दिया गया है। इस बाइक में गोलाकार LED हेडलाइट, टियरड्रॉप-आकार का फ्यूल टैंक और फ्लैट सिंगल-पीस सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल को रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसे चार कलर ऑप्शन मेटैलिक ग्रे, ग्रेइश ग्रीन मेटैलिक, मेटैलिक ब्लू और विविड रेड में लॉन्च हुई है।

फीचर्स डिटेल्स इंजन इंजन प्रकार लिक्विड कूल्ड, 4-स्ट्रोक, SOHC, 4 वाल्व विस्थापन 155cc बोर और स्ट्रोक 58.0X58.7mm संपीड़न अनुपात (Compression Ratio) 11.6:1 अधिकतम हॉर्स पावर 18.4 PS अधिकतम टॉर्क 14.2 Nm ईंधन प्रणाली फ्यूल इंजेक्शन क्लच प्रकार वेट, मल्टीपल-डिस्क स्टार्टिंग सिस्टम प्रकार इलेक्ट्रिक स्टार्टर ट्रांसमिशन प्रकार कॉन्स्टैंट मेश, 6-स्पीड E20 संगतता हाँ डाइमेंशन्स कुल लंबाई 2005 mm कुल चौड़ाई 805 mm कुल ऊँचाई 1080 mm सीट ऊँचाई 810 mm व्हीलबेस 1325 mm न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस 120 mm कर्ब वज़न 137 kg (तेल और फुल टैंक सहित) फ्यूल टैंक क्षमता 10 लीटर चेसिस फ्रेम प्रकार डेल्टा बॉक्स (Delta Box) फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम टेलिस्कोपिक फोर्क रियर सस्पेंशन सिस्टम स्विंगआर्म (लिंक सस्पेंशन) ब्रेक प्रकार (सामने) हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक ब्रेक प्रकार (पीछे) हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक टायर साइज (सामने) 100/80-17 M/C 52P ट्यूबलेस टायर साइज (पीछे) 140/70 R-17 M/C 66H ट्यूबलेस ABS डुअल चैनल (Dual Channel) अन्य जानकारी बैटरी 12V-4.0Ah (10HR हेडलाइट LED ब्रेक/टेल लाइट LED स्पीडोमीटर डिजिटल टैकोमीटर डिजिटल फ्यूल गेज डिजिटल VVA हां फ्यूल कंसम्पशन इंडिकेटर हां Y-Connect (स्मार्टफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी) हां ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हां Yamaha XSR155 के फीचर्स इसमें डेल्टा-बॉक्स फ्रेम, USD फ्रंट फोर्क्स, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन और 17 इंच की अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग के लिए फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ ड्यूल-चैनल ABS भी दिया गया है। इसके अलावा, डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो रेट्रो स्टाइल को बनाए रखते हुए मॉडर्न रीडआउट्स देता है, जो बाइक के लुक को और भी खास बनाता है।

Yamaha XSR155 का इंजन Yamaha XSR155 में 155cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-वॉल्व इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 18.5 PS की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है। यामाहा का दावा है कि यह इंजन सेटअप राइड को स्मूथ और रेस्पॉन्सिव बनाता है। इसी इंजन का इस्तेमाल R15 और MT-15 में भी किया गया है।