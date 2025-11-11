Language
    Yamaha XSR155 भारत में हुई लॉन्च, रेट्रो डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स से है लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में नई बाइक Yamaha XSR155 लॉन्च की है। यह नियो-रेट्रो बाइक 155cc इंजन और क्लासिक डिजाइन का मिश्रण है। इसमें LED हेडलाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स हैं। 1.49 लाख रुपये की कीमत के साथ, यह R15 V4 से सस्ती है और चार रंगों में उपलब्ध है।

    Yamaha XSR155: भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद यामाहा मोटर इंडिया ने आखिरकार अपनी नई बाइक Yamaha XSR155 को भारतीया बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह नियो-रेट्रो बाइक यामाहा के 155cc के पावरफुल इंजन और क्लासिक डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बीनेशन के साथ आई है। कंपनी ने इसे उन राइडर्स के लिए लेकर आई है, जो किफायती रेट्रो बाइक की तलाश में रहते हैं और ज्यादा आधुनिक पावरट्रेन और अच्छे राइडिंग अनुभव देने का काम करेगा। आइए विस्तार में जानते हैं कि XSR155 को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च की गई है?

    Yamaha XSR155 का डिजाइन

    Yamaha XSR155 3

    इसका डिजाइन ग्लोबल XSR सीरीज से प्रेरित है। इसमें क्लासिक स्टाइल के साथ मॉडर्न टच दिया गया है। इस बाइक में गोलाकार LED हेडलाइट, टियरड्रॉप-आकार का फ्यूल टैंक और फ्लैट सिंगल-पीस सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल को रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसे चार कलर ऑप्शन मेटैलिक ग्रे, ग्रेइश ग्रीन मेटैलिक, मेटैलिक ब्लू और विविड रेड में लॉन्च हुई है।

      फीचर्स डिटेल्स
    इंजन इंजन प्रकार लिक्विड कूल्ड, 4-स्ट्रोक, SOHC, 4 वाल्व
      विस्थापन  155cc
      बोर और स्ट्रोक  58.0X58.7mm
      संपीड़न अनुपात (Compression Ratio) 11.6:1
      अधिकतम हॉर्स पावर  18.4 PS
      अधिकतम टॉर्क  14.2 Nm
      ईंधन प्रणाली  फ्यूल इंजेक्शन
      क्लच प्रकार  वेट, मल्टीपल-डिस्क
      स्टार्टिंग सिस्टम प्रकार  इलेक्ट्रिक स्टार्टर
      ट्रांसमिशन प्रकार  कॉन्स्टैंट मेश, 6-स्पीड
      E20 संगतता हाँ
    डाइमेंशन्स कुल लंबाई 2005 mm
      कुल चौड़ाई  805 mm
      कुल ऊँचाई  1080 mm
      सीट ऊँचाई  810 mm
      व्हीलबेस  1325 mm
      न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस  120 mm
      कर्ब वज़न  137 kg (तेल और फुल टैंक सहित)
      फ्यूल टैंक क्षमता  10 लीटर
    चेसिस फ्रेम प्रकार  डेल्टा बॉक्स (Delta Box)
      फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम  टेलिस्कोपिक फोर्क
      रियर सस्पेंशन सिस्टम स्विंगआर्म (लिंक सस्पेंशन)
      ब्रेक प्रकार (सामने)  हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक
      ब्रेक प्रकार (पीछे)  हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक
      टायर साइज (सामने)  100/80-17 M/C 52P ट्यूबलेस
      टायर साइज (पीछे)  140/70 R-17 M/C 66H ट्यूबलेस
      ABS डुअल चैनल (Dual Channel)
    अन्य जानकारी बैटरी  12V-4.0Ah (10HR
      हेडलाइट  LED
      ब्रेक/टेल लाइट  LED
      स्पीडोमीटर  डिजिटल
      टैकोमीटर  डिजिटल
      फ्यूल गेज डिजिटल
      VVA हां
      फ्यूल कंसम्पशन इंडिकेटर  हां
      Y-Connect (स्मार्टफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी) हां
      ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम  हां

    Yamaha XSR155 के फीचर्स

    इसमें डेल्टा-बॉक्स फ्रेम, USD फ्रंट फोर्क्स, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन और 17 इंच की अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग के लिए फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ ड्यूल-चैनल ABS भी दिया गया है। इसके अलावा, डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो रेट्रो स्टाइल को बनाए रखते हुए मॉडर्न रीडआउट्स देता है, जो बाइक के लुक को और भी खास बनाता है।

    Yamaha XSR155 2

    Yamaha XSR155 का इंजन

    Yamaha XSR155 में 155cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-वॉल्व इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 18.5 PS की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है। यामाहा का दावा है कि यह इंजन सेटअप राइड को स्मूथ और रेस्पॉन्सिव बनाता है। इसी इंजन का इस्तेमाल R15 और MT-15 में भी किया गया है।

    Yamaha XSR155 1

    कीमत और कलर ऑप्शन

    भारतीय बाजार में Yamaha XSR155 को 1.49 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। यह बाइक R15 V4 से सस्ती है, जिससे यह एक प्रीमियम और बजट में रहने वाली बाइक बन जाती है। यामाहा ने यह भी पुष्टि की है कि FZ-X को बिक्री के लिए जारी रखा जाएगा, जिससे XSR155 को और भी अलग-अलग विकल्पों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।