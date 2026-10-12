ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में सामान्‍य इलेक्‍ट्रिक कारों के साथ ही लग्‍जरी सेगमेंट की कारों को भी काफी पसंद किया जाता है। जिसे देखते हुए लग्‍जरी वाहन निर्माता भी इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट में कई विकल्‍प पेश और लॉन्‍च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में लग्‍जरी वाहन निर्माता वोल्‍वो की ओर से भी नई गाड़ी के तौर पर Volvo EX 90 को आज लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को किस तरह की खासियत, रेंज और कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Volvo EX 90 हुई लॉन्‍च

वोल्‍वो की ओर से नई इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर ईएक्‍स 90 को आज औपचारिक तौर पर भारत में लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स और रेंज के साथ ऑफर किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को नए प्‍लेटफॉर्म पर बनाया गया है। एसयूवी के लॉन्‍च के मौके पर भारत के शतरंज स्‍टार विश्‍वनाथन आनंद भी मौजूद रहे।

कितनी होगी रेंज निर्माता की ओर से इस इलेक्‍ट्रिक एसयूवी को फ्रंट व्‍हील और रियर व्‍हील ड्राइव विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है। इसके साथ इसमें 106 kWh की क्षमता की बैटरी का विकल्‍प भी दिया गया है। जिससे इसे 625 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसके साथ ही इसमें दी गई मोटर से 245 किलोवाट पावर और 470 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिल सकता है। दूसरे विकल्‍प से इसे 500 किलोवाट पावर और 870 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

कैसे हैं फीचर्स वोल्‍वो की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट, ADAS, 14.5 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम 25 Bowers and Wilkins का ऑडियो सिस्‍टम, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्‍ट्रोक्रोमैटिक सनरूफ जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।