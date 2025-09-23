Language
    Volvo EX30 भारत में लॉन्च; 480km रेंज, 5-कैमरे, 5-राडार और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर से लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:07 PM (IST)

    Volvo ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार EX30 लॉन्च की है। यह Volvo की सबसे टिकाऊ इलेक्ट्रिक कार है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 41 लाख रुपये है। शुरुआती ग्राहकों के लिए यह 39.99 लाख रुपये में उपलब्ध है। EX30 में रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है और यह 480 किमी की रेंज देती है। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी हैं।

    Volvo EX30 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Volvo EX30 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इसे केवल स्टाइलिश और पावरफुल ही नहीं बल्कि Volvo की सबसे टिकाऊ इलेक्ट्रिक कार के रूप में भी लेकर आया गया है। भारत में EX30 को 41 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। कंपनी इसपर स्पेशल ऑफर दे रही है, जिसके तहत 19 अक्टूबर 2025 से पहले प्री-रिजर्व करने पर यह उन ग्राहकों को 39.99 लाख रुपये की कीमत पर मिलेगी। EX30 की डिलीवरी नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी और यह पांच शानदार रंगों में उपलब्ध होगी। कार के साथ 11 kW का चार्जर स्टैंडर्ड दिया जा रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    रिसाइकिल्ड मटेरियल्स से बनी है कार

    Volvo EX30

    इसके इंटीरयर को रिसाइकिल्ड मटेरियल्स जैसे डेनिम, PET बोतलें, एल्युमिनियम और PVC पाइप्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। स्कैंडिनेवियन डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी का मेल इसे बेहद प्रीमियम बनाता है। कार ने Euro NCAP से 5-स्‍टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है।

    Volvo EX30 के शेफ्टी फीचर्स

    Volvo EX30

    इसमें नई सेफ स्पेस तकनीक है, जिसमें 5 कैमरे, 5 राडार और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा, इंटरसेक्शन ऑटो-ब्रेक, डोर-ओपनिंग अलर्ट और पोस्ट इम्पैक्ट ब्रेकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

    Volvo EX30 का इंटीरियर

    Volvo EX30

    इसके केबिन में पांच एम्बियंट लाइटिंग थीम्स और स्कैंडिनेवियन सीजन्स से प्रेरित साइंड दिए गए हैं। Harman Kardon का 1040W साउंड सिस्टम नौ हाई-परफॉर्मेंस स्पीकर्स भी मिलता है। 12.3 इंच का हाई-रेज़ोल्यूशन डिस्प्ले Google Built-in, 5G कनेक्टिविटी और OTA अपडेट्स मिलते हैं। इसके अलावा, डिजिटल की और NFC स्मार्ट कार्ड के जरिए कार को अनलॉक करना आसान और स्मार्ट हो गया है।

    Volvo EX30 के फीचर्स

    Volvo EX30

    इसमें 69 kWh की बैटरी दी गई है। इसमें लगी हुई मोटर 272 hp की पावर और 343 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि इसकी बैटरी फुल चार्ज होने पर 480 किमी की रेंज देती है। यह कार महज 5.3 सेकंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 180 km/h है।

    Volvo EX30 के अन्य फीचर्स

    इसमें फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ, 2-zone इलेक्ट्रॉनिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल सीटें और फोल्डिंग बैकसीट्स, एलईडी हेडलाइट्स और 19 इंच के अलॉय व्हील, वन पेडल ड्राइव और इंडक्टिव स्मार्टफोन चार्जिंग, वोल्वो का परेशानी मुक्त स्वामित्व पैकेज, 3 साल की व्यापक कार वारंटी, 3 साल का वॉल्वो सर्विस पैकेज, 3 साल की सड़क किनारे सहायता, 8 साल की बैटरी वारंटी, 5 साल की कनेक्ट प्लस डिजिटल सेवाएं 1 वॉल बॉक्स चार्जर (11 किलोवाट) जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी।