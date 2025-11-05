Language
    Ultraviolette का स्मार्ट कार्बन-फाइबर हेलमेट UV Crossfade लॉन्च, राइड के साथ मिलेगा रीयल-टाइम कनेक्शन

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    भारतीय इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड अल्ट्रावायलेट ने EICMA 2025 में UV Crossfade हेलमेट लॉन्च किया। यह कार्बन फाइबर हेलमेट सुरक्षा के साथ राइडिंग अनुभव को भी बेहतर बनाता है। Cardo Systems के साथ साझेदारी से राइडर्स को कनेक्टेड राइडिंग इकोसिस्टम मिलेगा। यह हेलमेट बाइक से रियल-टाइम में कनेक्ट हो सकता है और सुरक्षा अलर्ट भी देगा। इसकी कीमत 19,900 रुपये है।

    Ultraviolette UV Crossfade कार्बन फाइबर हेलमेट लॉन्च।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड Ultraviolette ने इटली के मिलान में चल रहे EICMA 2025 मोटरसाइकिल शो में अपने पूरे प्रोडक्ट लाइनअप के साथ एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अपने पहले कार्बन फाइबर हेलमेट UV Crossfade को यूरोप और भारत दोनों बाजारों के लिए लॉन्च किया है। यह हेलमेट न सिर्फ सुरक्षा बल्कि राइडिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह नया रूप देता है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    कनेक्टेड राइडर टेक्नोलॉजी

    • Ultraviolette ने Cardo Systems के साथ साझेदारी की है, ताकि राइडर्स को एक नया कनेक्टेड राइडिंग ईकोसिस्टम मिल सके। यह सिस्टम राइडर की से फ्टी और कनेक्टिविटी दोनों को एक साथ जोड़ता है। Phase 1 की शुरुआत EICMA 2025 में की गई, जिसमें UV Crossfade मुख्य आकर्षण रहा।

    • UV Crossfade हेलमेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह Ultraviolette की मोटरसाइकिलों जैसे F77 MACH 2, F77 SuperStreet और X-47 Crossover से रीयल-टाइम में कनेक्ट हो सके। इसका मतलब है कि अब हेलमेट न सिर्फ सुरक्षा देगा, बल्कि बाइक से डायरेक्ट जानकारी भी शेयर करेगा।
    रियल टाइम रडार कम्यूनिकेशन और स्मार्ट अलर्ट

    • Cardo की Mesh Network टेक्नोलॉजी और Ultraviolette के स्मार्ट सिस्टम के कॉम्बिनेशन से यह हेलमेट राइडर-टू-राइडर या राइडर-टू-विहिकल कम्युनिकेशन की सुविधा देता है।
    • इसमें मौजूद डायमेमिक अलर्ट सिक्वेंसिंग (D.A.S.) सॉफ्टवेयर लगातार इनकमिंग अलर्ट्स का विश्लेषण करता है और जरूरी जानकारी तुरंत राइडर तक पहुंचाता है। यह सिस्टम UV Hypersense Radar से डेटा लेकर ब्लाइंड स्पॉट, स्टेटस अलर्ट और अन्य सेफ्टी नोटिफिकेशन भी देता है।
    सुरक्षा और डिजाइन

    UV Crossfade का बाहरी हिस्सा कार्बन फाइबर शेल से बना है, जिसके अंदर फाइबरग्लास लेयर दी गई है। इसका कुल वजन लगभग 1380 ग्राम है, जिससे यह हल्का और मजबूत दोनों बन जाता है। हेलमेट को DoT और ISI सर्टिफिकेशन के साथ-साथ ECE 22.06 ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के उच्च मानकों में रखता है।

    कितनी है कीमत?

    Ultraviolette UV Crossfade की कीमत 19,900 रुपये रखी गई है और यह भारत और यूरोप दोनों में अब बिक्री के लिए उपलब्ध है।