TVS Scooty Zest SXC वेरिएंट लॉन्च: नए फीचर्स, कलर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी हुई लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टीवीएस ने अपनी पॉपुलर स्कूटी TVS Scooty Zest का नया वेरिएंट SXC लॉन्च किया है। इस नए वेरिएंट को 75,500 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत Matte Series वेरिएंट से करीब 3,330 रुपये ज्यादा है। इस नए वेरिएंट को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम स्कूटी हो गई है।

इस वेरिएंट में क्या नया है? नई TVS Scooty Zest SXC में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो स्पीड, फ्यूल लेवल, ओडोमीटर और ट्रिपमीटर जैसी जानकारियां दिखाता है। इसके साथ इसमें अब ब्लूटूथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी दी गई है, जिससे कॉल और एसएमएस अलर्ट्स के साथ-साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा मिलती है। यह नया कंसोल स्कूटी को न सिर्फ ज्यादा मॉडर्न बनाता है, बल्कि अपने सेगमेंट में इसे और आकर्षक भी बनाता है। नया SXC वेरिएंट दो कलर ऑप्शन में आता है, जो Graphite Grey और Bold Black है। दोनों शेड्स में बॉडी ग्राफिक्स और एप्रन पर किए गए डिजाइन बदलाव इसे एक फ्रेश और प्रीमियम लुक देते हैं।

क्या नहीं बदला? TVS Scooty Zest में पहले की तरह ही इंजन और मेकैनिकल पार्ट्स मिलेंगे। इसमें वही 109.7cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7.8PS की पावर और 8.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके सस्पेंशन सेटअप में आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे सिंगल साइड शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। 10-इंच के एलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स के साथ, दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इसका केर्ब वेट 103kg और सीट हाइट 760mm है, जिससे यह छोटी हाइट वाले राइडर्स, खासकर महिलाओं के लिए बहुत आरामदायक है।