TVS Raider बनी भारत का सबसे एडवांस 125cc बाइक, डुअल डिस्क ब्रेक और ABS जैसे फीचर्स के साथ हुई लॉन्च

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:25 PM (IST)

    टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी पॉपुलर TVS Raider 125 का सबसे एडवांस वेरिएंट लॉन्च किया है। इस 125cc सेगमेंट की बाइक में बूस्ट मोड डुअल डिस्क ब्रेक और ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी जैसे शानदार फीचर्स हैं। इसमें स्पोर्टी लाल अलॉय व्हील और नया मेटैलिक सिल्वर पेंट है। यह बाइक डुअल डिस्क ब्रेक्स और सिंगल चैनल ABS से लैस है जो राइडर को बेहतर स्टेबिलिटी देगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी पॉपुलर TVS Raider 125 का सबसे एडवांस वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। यब अब तक की सबसे तकनीक से भरपूर और शानदार फीचर्स से लैस मोटरसाइकिल हो गई है। यह 125cc सेगमेंट वह मोटरसाइकिल बन गई है, जिसमें सबसे पहले बूस्ट मोड, डुअल डिस्क ब्रेक और ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) दिया गया है। इन सभी फीचर्स ने हीरो की इस मोटरसाइकिल पहले से ज्यादा शानदार बना दिया है।

    TVS Raider 125 के नए फीचर्स

    1. डिजाइन और कलर: इस मोटरसाइकिल में स्पोर्टी लाल अलॉय व्हील और नया मेटैलिक सिल्वर पेंट दिया गया है, जो युवा और गतिशील अपील को और भी बढ़ाता है।
    2. Boost Mode और iGO Assist: TVS Raider अब स्मार्ट तकनीक के साथ आती है, जिसमें Boost Mode के जरिए राइडर को एक जबरदस्त पावर सर्ज मिलती है, जो हर एक्सेलेरेशन में बेहतरीन 11.75Nm का टॉर्क जनरेट करती है।
    3. डुअल डिस्क ब्रेक्स और ABS: यह सेदमेंट की पहली बाइक हो गई है, जिसमें डुअल डिस्क ब्रेक्स और सिंगल चैनल ABS दी गई है। यह राइडर को बेहतर स्टेबिलिटी देने का काम करेंगे।
    4. ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT): यह तकनीकी बाइक को कम गति पर भी आसानी से चलाने की सुविधा देती है, जिससे राइडर को ट्रैफिक और धीमी गति के दौरान आसानी होती है, साथ ही फ्यूल एफिशियंसी भी बेहतर होती है।
    5. फॉलो मी हेडलैम्प: यह सेगमेंट-फर्स्ट फीचर है, जो बाइक के इंजन को बंद करने के बाद भी कुछ समय तक हेडलाइट को जलाए रखता है। यह फीचर राइडर को अंधेरे पार्किंग एरिया में सुरक्षित रूप से बाइक को निकालने में मदद करता है।
    6. ज्यादा चौड़े टायर: बाइक अब नए और चौड़े टायर दिए गए हैं, जिसकी साइज 90/90-17 (फ्रंट) और 110/80-17 (रियर) है, जो सड़कों पर ग्रिप और कॉर्नरिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं।
    7. मल्टीपल राइड मोड: नई TVS Raider में मल्टीपल राइड मोड दिए गए हैं, जो राइडिंग को पहले से ज्यादा बेहतर बनाएंगे।
    8. SmartXonnect Platform: बाइक में ब्लूटूथ मॉड्यूल, वॉयस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल हैंडलिंग और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट जैसी स्मार्ट तकनीकी फीचर्स को शामिल किया गया है।

    TVS Raider 125 का इंजन

    इसके इंजन में हल्का बदलाव किया गया है। इसमें 124.8 cc एयर और ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, 3-वाल्व SI इंजन दिया गया है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसका इंजन 11.38 PS की पावर और 11.75Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

    TVS Raider 125

    कितनी है कीमत?

    नई TVS Raider को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो TFT DD और SXC DD वेरिएंट है। इसके TFT DD वेरिएंट को 95,600 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है, जबकि SXC DD वेरिएंट को 93,800 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लेकर आया गया है।