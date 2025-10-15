TVS की पहली एडवेंचर बाइक APACHE RTX लॉन्च, TFT डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी टीवीएस ने भारतीय बाजार में अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल TVS APACHE RTX को लॉन्च कर दिया है। TVS ने अपनी पहली एडवेंचर बाइक को कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया है। कंपनी ने इसे नए जनरेशन TVS RT-XD4 इंजन प्लेटफॉर्म पर बनाया है। इस बाइक को रेसिंग परफॉर्मेंस और लंबी दूरी के सफर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि TVS APACHE RTX को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

TVS APACHE RTX की कीमत वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत Base ₹ 1,99,000 Top ₹ 2,14,000 BTO (Built-to-Order) ₹ 2,29,000 TVS APACHE RTX को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये से लेकर 2.29 लाख रुपये तक जाती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Yezdi Adventure, Suzuki V-Strom SX 250 और KTM 250 Adventure से देखने के लिए मिलेगा।

TVS APACHE RTX का इंजन स्पेसिफिकेशन फीचर्स इंजन 299.1 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक DOHC पावर आउटपुट 36 PS टॉर्क 28.5 Nm गियरबॉक्स 6-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन, क्विकशिफ्टर कूलिंग सिस्टम लिक्विड-कूल्ड, ड्यूल कूलिंग (वॉटर और ऑयल जैकेट्स) सस्पेंशन (फ्रंट) WP इन्वर्टेड कार्ट्रिज फोर्क, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन सस्पेंशन (रियर) मोनो-ट्यूब सस्पेंशन (फ्लोटिंग पिस्टन) फ्रेम स्टील ट्रेलिस फ्रेम, हल्का और मजबूत ब्रेक सिस्टम डिस्क ब्रेक्स (फ्रंट और रियर) टायर साइज 21 इंच (फ्रंट), 17 इंच (रियर) इंजन टेक्नोलॉजी ड्यूल ओवरहेड कैम्स, ड्यूल ऑयल पंप, ड्यूल कूलिंग जैकेट राइड मोड्स अर्बन, रेन, टूर, रैली कनेक्टिविटी 5” TFT डिस्प्ले, नैविगेशन और मैप मिररिंग सुरक्षा फीचर्स ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली मिटिगेशन, टेर्रेन-अडेप्टिव ABS फ्यूल टैंक क्षमता 15 लीटर (प्राथमिक टैंक) वजन 192 किलोग्राम (करीब) TVS की पहली एडवेंचर बाइक APACHE RTX में 299.1 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 36 PS की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है। यह बाइक स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर आधारित है, जो मजबूत और हल्का होने के साथ-साथ शानदार पावर-टू-वेट रेश्यो प्रदान करता है।

TVS APACHE RTX का सस्पेंशन इस एडवेंचर मोटरसाइकिल का चेसिस और सस्पेंशन खास रूप से एडवेंचर राइडिंग के लिए तैयार किया गया है। इसमें लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन और WP (फ्रंट: इन्वर्टेड कार्ट्रिज फोर्क) दिया गया है। इसके रियर में मोनो-ट्यूब सस्पेंशन (फ्लोटिंग पिस्टन) दिया गया है, जो स्थिरता और आराम देता है। यह बाइक सभी तरह की सड़कों पर शानदार परफॉर्मेंस दे सकती है, चाहे वह सपाट सड़क हो या ऊबड़-खाबड़ रास्ता।

TVS APACHE RTX का डिजाइन इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और रैली-प्रेरित है। इसका मोनो-वॉल्यूम सिल्हूट और मस्कुलर, रैली-प्रेरित लुक इसे हर स्थिति में शानदार दिखाता है। इसमें डीआरएल ब्लेड्स, लेविटेटिंग मेन बीम रिफ्लेक्टर्स, और टेल लैंप ब्लेड्स इसका सिग्नेचर लाइटिंग दी गई है। इसके साथ ही इसे वाइपर ग्रीन, मेटैलिक ब्लू, पर्ल व्हाइट, लाइटनिंग ब्लैक, और टार्न ब्रॉन्ज जैसे कलर ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है।