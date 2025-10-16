Tata Nexon का नया Red Dark Edition लॉन्च, ADAS समेत कई प्रीमियम फीचर्स से हुई लैस
Tata Nexon Red Dark Edition: टाटा मोटर्स ने नेक्सन का नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जो ADAS फीचर्स से लैस है। यह Fearless Plus PS वेरिएंट पर आधारित है और इसमें कई नए स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन अपडेट्स हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.53 लाख रुपये है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने Tata Nexon का नया रेड डार्क एडिशन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इस स्पेशल एडिशन को ADAS फीचर्स से लैस किया गया है। इस स्पेशल एडिशन को Fearless Plus PS वेरिएंट में लेकर आया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Tata Nexon Red Dark Edition को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?
Tata Nexon का नया Red Dark Edition
|स्पेसिफिकेशन
|2025 Tata Nexon
|ADAS
|लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, सामने से टक्कर की चेतावनी, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉगनेशन, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग
|फीचर्स
|10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ABS with EBD, ESC
|रेयर सनशेड्स
|हां, Nexon EV की तरह
|सुरक्षा
|6 एयरबैग्स, ABS with EBD, 360-डिग्री कैमरा, ESC, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स
- Nexon को Red Dark Edition में लॉन्च किया गया है। इसे पहले Nexon EV में ऑफर किया जाता था। यह वेरिएंट Fearless Plus PS वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें सभी पावरट्रेन ऑप्शनों के फीचर्स मिलते हैं। Red Dark Edition की कीमत में 28,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।
- इस स्पेशल एडिशन में Atlas Black कलर की बाहरी फिनिश, डार्केंड व्हील्स और बैज, फेंडर पर Red Dark बैज दी गई है। इसके साथ ही इंटीरियर में ऑल-ब्लैक डैशबोर्ड और लाल रंग की सीटों के साथ कंट्रास्ट लुक, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नई थीम ग्राफिक्स दिए गए हैं।
Tata Nexon में ADAS के फीचर्स
Tata अब Nexon को level-1 ADAS के साथ पेश कर रहा है, लेकिन यह केवल Fearless Plus PS और Red Dark Edition वेरिएंट्स में मिलेगा। इन वेरिएंट्स में turbo-petrol DCT पावरट्रेन होगा। इसमें लेवल-1 ADAS के लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, सामने से टक्कर की चेतावनी, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉगनेशन, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग फीचर्स दिए गए हैं।
Tata Nexon के फीचर्स
2025 Nexon में अब रेयर सनशेड्स भी मिल रहे हैं, जो पहले Nexon EV में थे। इसके साथ ही इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट, 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), ABS विथ EBD, 360-डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Tata Nexon का इंजन
|इंजन ऑप्शन
|पावर (PS)
|टॉर्क (Nm)
|ट्रांसमिशन ऑप्शन
|1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|120 PS
|170 Nm
|5-स्पीड MT / 6-स्पीड MT / 6-स्पीड AMT / 7-स्पीड DCT
|1.5-लीटर डीजल
|118 PS
|260 Nm
|6-स्पीड MT / 6-स्पीड AMT
|1.2-लीटर CNG
|100 PS
|170 Nm
|6-स्पीड MT
Tata Nexon को डीजल, टर्बो-पेट्रोल और CNG पावरट्रेन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है।
Tata Nexon की कीमत
|मॉडल (Persona)
|कीमत (ESP) (रुपये में)
|Fearless +PS DCA ADAS
|₹13.53 लाख
|Persona – Red DARK Edition
|कीमत (ESP) (रुपये में)
|पेट्रोल MT
|₹12.44 लाख
|पेट्रोल DCA ADAS के साथ
|₹13.81 लाख
|CNG MT
|₹13.36 लाख
|डीजल MT
|₹13.52 लाख
|डीजल AMT
|₹14.15 लाख
2025 Tata Nexon की एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये से 14.15 लाख रुपये तक है। इसके खास एडिशन Tata Nexon Red Dark Edition की एक्स-शोरूम कीमत 13.53 लाख रुपये है, जो ADAS के साथ आता है और बिना ADAS फीचर्स के इसकी कीमत 13.27 लाख रुपये है। Tata Nexon का मुकाबला Kia Sonet, Hyundai Venue, Maruti Brezza, Mahindra XUV 300 और Nissan Magnite से है।
