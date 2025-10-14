टाटा मोटर्स ने लॉन्च की नई LPO 1822 बस चेसिस, आराम और परफॉरमेंस का है बेहतरीन कॉम्बिनेशन
टाटा मोटर्स ने भारत में नई एलपीओ 1822 बस चेसिस लॉन्च की है, जो लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाएगी। इसमें फुल-एयर सस्पेंशन, 5.6-लीटर कमिंस डीजल इंजन और फ्लीट एज जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यह 36 से 50 सीटों में उपलब्ध है और ईंधन की बचत भी करता है। कंपनी इसके साथ संपूर्ण सेवा 2.0 के तहत 24x7 सहायता भी दे रही है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स ने भारत में अपनी सबसे एडवांस इंटरसिटी बस प्लेटफॉर्म Tata LPO 1822 बस चेसिस को लॉन्च किया है। इस नए चेसिस को लंबी दूरी के सफर के लिए ऑप्शन के रूप में लेकर आया गया है। यह पैसेंजर और ड्राइवरों के लिए आरामदायक, कुशल और बेहतरीन सफर सुनिश्चित करता है। आइए इसके बारे में
बेहतरीन सस्पेंशन से लैस
|फीचर्स
|स्पेसिफिकेशन
|प्लेटफ़ॉर्म
|
LPO 1822 बस चेसिस
|सस्पेंशन
|फुल-एयर सस्पेंशन
|यात्री क्षमता
|
36 से 50-सीटर, और स्लीपर लेआउट
|इंजन
|
5.6-लीटर कमिंस डीजल इंजन
|पावर
|220hp
|टॉर्क
|925Nm
|तकनीकी सुविधा
|
फ्लीट एज (Fleet Edge) प्लेटफॉर्म का 4 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन
|अन्य सुविधाएँ
|
कम NVH (शोर, कंपन, कठोरता)
|सेवा
|
संपूर्ण सेवा 2.0 (Sampoorna Seva 2.0) के तहत वाहन लाइफसाइकिल सपोर्ट
LPO 1822 की सबसे बड़ी खासियत इसका फुल-एयर सस्पेंशन है, जो भारतीय सड़कों पर भी यात्रियों को प्रीमियम और आरामदायक सफर का अनुभव देता है। इसमें शोर, कंपन और कठोरता (NVH) को कम करने की सुविधा भी है, जिससे यात्रा के दौरान थकावट महसूस नहीं होती। यह चेसिस 36 से 50-सीटर और स्लीपर लेआउट में उपलब्ध है, जिससे यह फ्लीट ऑपरेटर्स की विभिन्न जरूरतों को पूरा कर सकता है।
LPO 1822 का इंजन
इस बस को पावर देने के लिए एक दमदार 5.6-लीटर कमिंस डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 220 hp की पावर और 925 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन हाई परफॉरमेंस के साथ-साथ फ्यूल की बचत भी करता है। यह चेसिस पूरी तरह से बनी हुई टाटा मैग्ना कोच के लिए भी आधार है, जो सुरक्षा और आराम के मामले में सबसे बेहतरीन बस है।
LPO 1822 के फीचर्स
टाटा मोटर्स LPO 1822 के साथ फ्लीट एज (Fleet Edge) का चार साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन दे रहा है। यह एक कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म है, जो ऑपरेटरों को रियल-टाइम जानकारी, रखरखाव और डेटा-आधारित फ्लीट प्रबंधन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही संपूर्ण सेवा 2.0 (Sampoorna Seva 2.0) के तहत 24x7 सहायता, जेनुइन पार्ट्स और सालाना रखरखाव जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। पूरे भारत में 4,500 से अधिक बिक्री और सर्विस सेंटरों का मजबूत नेटवर्क, टाटा मोटर्स की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
