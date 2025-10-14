टाटा मोटर्स ने लॉन्च की नई LPO 1822 बस चेसिस, आराम और परफॉरमेंस का है बेहतरीन कॉम्बिनेशन

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स ने भारत में अपनी सबसे एडवांस इंटरसिटी बस प्लेटफॉर्म Tata LPO 1822 बस चेसिस को लॉन्च किया है। इस नए चेसिस को लंबी दूरी के सफर के लिए ऑप्शन के रूप में लेकर आया गया है। यह पैसेंजर और ड्राइवरों के लिए आरामदायक, कुशल और बेहतरीन सफर सुनिश्चित करता है। आइए इसके बारे में

बेहतरीन सस्पेंशन से लैस फीचर्स स्पेसिफिकेशन प्लेटफ़ॉर्म LPO 1822 बस चेसिस सस्पेंशन फुल-एयर सस्पेंशन यात्री क्षमता 36 से 50-सीटर, और स्लीपर लेआउट इंजन 5.6-लीटर कमिंस डीजल इंजन पावर 220hp टॉर्क 925Nm तकनीकी सुविधा फ्लीट एज (Fleet Edge) प्लेटफॉर्म का 4 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन अन्य सुविधाएँ कम NVH (शोर, कंपन, कठोरता) सेवा संपूर्ण सेवा 2.0 (Sampoorna Seva 2.0) के तहत वाहन लाइफसाइकिल सपोर्ट LPO 1822 की सबसे बड़ी खासियत इसका फुल-एयर सस्पेंशन है, जो भारतीय सड़कों पर भी यात्रियों को प्रीमियम और आरामदायक सफर का अनुभव देता है। इसमें शोर, कंपन और कठोरता (NVH) को कम करने की सुविधा भी है, जिससे यात्रा के दौरान थकावट महसूस नहीं होती। यह चेसिस 36 से 50-सीटर और स्लीपर लेआउट में उपलब्ध है, जिससे यह फ्लीट ऑपरेटर्स की विभिन्न जरूरतों को पूरा कर सकता है। LPO 1822 का इंजन इस बस को पावर देने के लिए एक दमदार 5.6-लीटर कमिंस डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 220 hp की पावर और 925 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन हाई परफॉरमेंस के साथ-साथ फ्यूल की बचत भी करता है। यह चेसिस पूरी तरह से बनी हुई टाटा मैग्ना कोच के लिए भी आधार है, जो सुरक्षा और आराम के मामले में सबसे बेहतरीन बस है।